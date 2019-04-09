活化老醜傳產工業地　建經公司包山包海搶進新藍海

詹宜軒／台北報導

活化又老又醜的工業用地及老舊廠房，將成市場開發的新藍海。推動自土地開發、到末端代租事業「全案管理」一條龍服務的安信建經，今年將部分營運重心，轉往傳產工業用地活化，短期目標鎖定新北市三重、新莊等私人開發工業區。安信建經總經理張峰榮分析：「重新區域在評估交通機能、活化效益及舊廠房規模後，預估活化後地主獲利最高可增2.5倍，因此成為我們首要著墨的區塊。」

安信建經推動「全案管理」已有3年，張峰榮表示，其營運項目自一塊素地交付給建經公司之後的前期稅務諮詢、建築規劃、代銷分析、到啟動建築融資、營造廠締約，及完工後的產權登記，依據後端地主需求的代租、交屋等程序，皆一手包辦。

張峰榮說：「過去3年我們所接觸的客戶之中，3成多住宅改建方，多為企業主，有資產翻新、增值的概念；而其中竟多達6成以上的委託方，來自工業區土地、廠房等。」也因此，安信建經陸續將營運重心朝向傳產工業用地，鎖定雙北市產權單純（持有人不超過3人）的中小企業、或是傳產業標的物。張峰榮指出，第一階段還將在三重頂崁、新莊化成等工業區，舉辦小型體驗說明會，與地主近距離接觸，盼能深度經營、解決地主活化土地的需求。

張峰榮舉例，頂崁工業區占地142公頃，區域經營產業以金屬製品、機械設備等製造業為大宗，「目前接到1件汽車零組工廠的需求，土地面積約1500坪，陳姓地主原打算以每坪60萬元出售土地，約可回收9億元。但經過我們的規劃包裝，翻新改建為新廠辦，建築面積可望超過7000坪，若以每坪33萬元房價計算，總銷將達24億元。較單純出售土地的價值，倍增2.6倍。」

張峰榮補充，「就算陳姓地主只租不賣，依照區域租金單價來看，他每月租金收入初估就超過500萬元。」張峰榮認為，依照頂崁工業區有逾千傳產舊廠亟待活化的情況下，該區翻新效益至少可增加約千億產值。

依據安信建經在工業區立體化、危老建築及都更獎勵、傳產工業用地活化等目標規劃，該公司今年度已承接「全案管理」個案已有3件，預計2020年將累計至10件，以各案總銷約5~10億元計算，承作案量總銷至明年，將可上看100億元。