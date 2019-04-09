新莊副都心3字頭破盤建案　二手轉售還是賠

▲皇翔御花園。（圖／翻攝自皇翔御花園臉書專頁）



記者黃靖惠／綜合報導

前幾年投資客撤離，新莊副都心引發一波價跌潮，其中「皇翔御花園」建案成屋後，開出3字頭破盤價，吸引買方入場接盤，不過實價登錄揭露，15樓戶高樓層去年轉手賠了88萬，單坪價格跌至33萬元。

「皇翔御花園」103年預售時開價每坪69萬元，但成交價多落在4、5字頭，而且成屋後更開出破盤第一槍，每坪降至39.2萬元。

實價登錄揭露，「皇翔御花園」去年11月15樓戶、以總價1659萬元成交，與屋主當初入手價相比，賠了88萬元出場，但每坪單價從41萬元跌至33萬元。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰指出，皇翔御花園樓高19層，屋齡僅兩年，近年單坪均價落在40～45萬，不乏一坪跌到3字頭物件，相較預售時期5、6字頭成交價，也顯示房市狀態今昔不同往日。

中信房屋新莊中原加盟店孫經理推測，該戶單價破盤可能是投資買盤撤離，自砍價格求售，以目前高樓層行情一坪約40～45萬元，而該筆交易偏離行情過多，若非親友間交易、可能是屋主有資金需求。

她指出，自去年選後，購屋買盤出籠，新莊副都心整體銷售狀況變好，不只購屋詢問度增加，就連不少拖了達半年銷售期的物件，也跟著銷售出去，以「皇翔御花園」社區因公設太高、戶數太多，且住商混和，鄰近消防局等條件，較不易被消費者青睞。

▼ 皇翔御花園去年底15樓戶交易。（圖／翻攝自實價登錄）

