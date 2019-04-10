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那些年藝人們開的餐飲店　吳宗憲感嘆有理

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▲▼吳宗憲與女兒sandy吳姍儒發燒餅。（圖／記者李毓康攝）

▲吳宗憲與女兒sandy吳姍儒，圖為資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者黃靖惠／綜合報導

台北倒店潮未止，各地都傳出「災情」，少了人潮及錢潮，店面就算頂著藝人光環也靠不住，本土綜藝天王吳宗憲今天一早在臉書感嘆，常去咖啡店因不景氣及房租雙重打擊倒閉。但其實他和女兒Sandy吳姍儒前幾年進軍東區開創的餐飲副業，「王家口袋燒餅」、「自然捲」墨西哥兩間捲餅店也接連倒閉。

吳宗憲今天有感而發在臉書上發文，表示自己常去咖啡店因不景氣及房租雙重打擊倒閉，並將原因導向沒有人潮。

其實他與女兒Sandy前幾年進軍東區拓展餐飲版圖事業，也遇到相同問題，兩人陸續開了「王家口袋燒餅」、「自然捲墨西哥捲餅」兩間餅店及「無聊咖啡」，但最終與股東理念不合退出兩間餅店經營，沒想到不到1年，餅店就接連收攤。

其中「自然捲」墨西哥捲餅店在大安區也因人潮減少撐不下去熄燈號，該店址160坪，房東也將租金打9折，改月租21.5萬元最後順利出租。目前兩人餐飲副業只剩下1間無聊咖啡廳，位於台北捷運忠孝敦化站旁，位於地下室、占地300多坪。

除此之外，天王周杰倫餐飲事業同樣不順利，與友人共投投資的「天台食堂」，位於捷運忠孝復興站1樓店面，後來疑似為了省租金搬到B1，但最終仍是在2015年宣布停業。而周董的愛妻昆凌在西門町投資的「Machi Doggie Fashion & Coffee」也在今年3月熄燈號。

▼吳宗憲與女兒sandy吳姍儒發燒餅。（圖／記者李毓康攝）
▲▼吳宗憲與女兒sandy吳姍儒發燒餅。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字：吳宗憲東區藝人Sandy

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