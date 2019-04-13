科技宅男超給力！　台南永康5年房價翻倍漲

台南房價近年來翻倍成長。（圖／Mersh CC3.0）

記者黃靖惠／綜合報導

多數人對在科技園區工作的男子，仍抱持著宅男印象，但南科的科技宅男可帶動全市的房屋交易量，台南今年第一季房屋買賣交易量，為六都中「惟二」成長都市，僅次於高雄地區，其中永康區交易量大增4成，當地房仲笑說，「全靠這批宅男了」，東區及永康區交界有南紡購物中心及南科兩大事業體，提供大量就業機會，吸引許多外地人移入、刺激周邊住房需求，周邊5年房價翻倍漲。

台南市地政局今天公布第一季不動產交易統計，建物買賣移轉棟數5350棟，增加184棟，增幅3.56%，為六都中「惟二」成長的都市，僅次於高雄地區。據統計，台南本季交易量集中於南科地區以永康區、東區、安平區、南區、安南區及善化區為交易熱區，其中永康區建物移轉達911棟，為全市最高，與上季641棟相較，增加42%。

台南市地政局表示，永康受惠於重大公共建設持續推動，包括永康創意設計園區、鹽行國中區段徵收、永康物流專區市地重劃、市立總圖書館設立、臺南都會區北外環道路開闢等因素，更有南科台積電擴建新廠帶動投資，增加就業機會，加上生活機能完善，吸引人口入住永康區，帶動不動產交易持續熱絡。

住商台南永康家樂福加盟店東蔡銀華表示，南紡購物中心及南科兩大事業體，恰巧位於東區及永康區交界，因此提供大量就業機會，吸引許多外地人移入、刺激周邊住房需求，讓永康區最近5年房價翻倍漲。

她說明，台南近年多項建設利多，加上兩大事業體吸入許多人移居，讓周邊房價跟著喊漲，最近5年中古透天翻倍漲，沒有千萬元根本買不到，就連10年以上的電梯大樓，也從原先的200～300萬元，上漲到400～500多萬元。

蔡銀華指出，以目前2～3房型的電梯大樓最受歡迎，新成屋單坪均價約15～18萬元，總價帶落在600～800萬元；10年以上中古大樓，單價約12～13萬元，總價帶落在300～500萬元。