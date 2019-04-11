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信義區賣7年豪宅自砍7億求成交　低調大戶一次吃下

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▲▼忠孝東路五段236巷豪宅。（圖／翻攝自google map）

▲忠孝東路五段236巷豪宅「U House」。（圖／翻攝自google map）

詹宜軒／台北報導

低調大戶出手，信義區賣7年豪宅一次出清。根據最新實價揭露，位於忠孝東路六段236巷內的7樓華廈案「U House」，規劃為3戶樓中樓產品，其中位於2~3、6~7樓的戶別，各以總價2億餘元、4.6億餘元出售。對照地籍謄本，4~5樓也已售出，但未實價揭露，由謄本登記來看，推估買主為同一家族，房仲推敲，全案應斥資逾9億元入手。較2012年傳出開價整棟16億元，約砍7億元。

根據最新實價揭露，忠孝東路六段236巷內7樓華廈案中的2~3樓、6~7樓，在去年12月時，分別以總價2億65萬元、4億6365萬元成交，據查，該案案名為「U House」，由宏霖建設投資興建，基地面積僅約107坪，規劃為3戶樓中樓產品，全案於2013年完工，曾交付3家代銷分戶銷售，總銷金額合計16億元，但銷售成績並不理想，直至2014~2015年時，刊登於《591房屋交易網》，3戶合售11.5億元。

對照地籍謄本，全案3戶皆在今年2月正式過戶，2~3樓由匯茂投資買下，4~7樓2戶買家則皆為陳姓自然人，據查即為匯茂投資公司代表人家族，而陳姓家族均為第一手買家，也就是說，「U House」一賣7年，終於在去年底去化。雖然4~5樓並未實價揭露，但從已公告的其他樓層來看，2~3樓成交單價是152.4萬元、6~7樓單價則是160萬元，以平均成交價約156萬元估算，整棟樓取得價應逾9億元，等同是較初期的16億元、大打56折拿下。

台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰指出，此處雖貴為信義計畫區黃金地段，但相較外圍，區域豪宅近年交易像是「國家藝術館」、「國美信義花園」、「信義公爵館」等，仍站穩百萬元，惟像是「信義富邦世紀館」，就比另一國際館單價少一半，而「皇翔御琚」睽違2年半，在去年始見交易，也打了85折。足見「U House」揭露的價格，屬當地合理價位，且完工7年始見買家出手，推測建商也見房市短期，難見高潮，以區域行情脫手，換現為上。

▲台北市信義區豪宅「皇翔御琚」。(圖／ETtoday)

▲台北市信義區豪宅「皇翔御琚」。(圖／ETtoday)

其實，以整棟建物出售，卻得磨合極長時間才有結果的個案，不僅「U House」。位於大直明水路巷弄內的「明水靜」，為地上6樓建物，規劃1層1戶，共計6戶，其中1、2樓與5、6樓為樓中樓，坪數自100~200坪左右。該案自2012年起以成屋銷售，不管是分層賣、或是整棟賣，都還找不到有緣人，目前也還高掛網路交易平台待售中，全棟開價8.04億元。

中信房屋行銷企劃副理江龍名分析：「這種小而美的豪宅案，目標鎖定家族全棟購買的機會較大。否則分層出售，以單戶總價2億元來看，具有相當財力的富人，還是寧可挑選大基地、知名建商的產品。」

關鍵字：信義區豪宅宏霖實價登錄忠孝東路五段

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