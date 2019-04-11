一條街7顆星　跟著米其林美食地圖買房去

▲大直水岸宅帝景水花園。（圖／台灣房屋大直加盟店提供）



記者黃靖惠／綜合報導

《米其林指南》被譽為美食界聖經，11日揭露台北2019年完整榜單，共有24家餐廳上榜，其中，中山區就有8間餐廳摘星、累計星數達11顆星，為全市之冠，進一步觀察，樂群三路上有4間餐廳累計達7顆星，堪稱是「摘星一條街」。不僅如此，由於該區為大直水岸豪宅群聚區，平均房價破百萬元，還有不少名人入住。

此次中山區「RAW」、「態芮 Tairroir 」、「祥雲龍吟 」3間餐廳，各自奪下二星，而「Impromptu by Paul Lee 」、「教父牛排 」、「明福台菜海產 」、「隆鮨 Sushi RYU 」、「天香樓 」各自拿下一星的殊榮。

其中「RAW」、「態芮 Tairroir 」、「祥雲龍吟 」、「教父牛排 」4間餐廳全在樂群三路，累計光該條道路就有7顆星，堪稱是「摘星一條街」。

樂群三路為大直重劃區，緊鄰松山機場、基隆河及河濱公園，擁有絕美水岸景觀，平均單價破百萬，周邊全是高級豪宅區，不只前台積電董事長張忠謀住在「帝景水花園」，又傳買下「西華富邦」，李遠哲也住在「輕井澤」豪宅。

▼位於台北市大直地區的「西華富邦」豪宅。（圖／ETtoday東森新聞雲資料照）



美商ERA資深經理陳泰源表示，大直重劃區因緊鄰松山機場、大樓有限高，人口密度低，棋盤街廓，道路較整齊，且鄰近河濱景觀佳、住宅走美式生活風格，吸引低調高資產族群入住。

而樂群三路平均住宅行情，每坪在100萬元左右，但部分建案因建地為商業區，屬於算是違規住宅，因而銷售狀況不佳。以正樂群三路段上住宅行情，「悅榕莊」每坪約90萬元左右、「米蘭良茂」外傳有名人菲哥入住，每坪約在80萬元左右。

至於較外圍的「墨香明水」、「首泰大直」，每坪也要約110萬元，去年豪宅交易王的「西華富邦」豪宅，每坪200萬起跳。