「台北米其林沙漠」反而最宜居 　千萬四區找得到住房

▲台北文山、南港、北投、內湖四個區域都未擠米其林指南榜單內。（圖／記者李毓康攝）



記者黃靖惠／綜合報導

美食聖經《2019台北米其林指南》昨天公布摘星榜單，吸引老饕注目，但進一步觀察發現，北市文山、南港、北投、內湖四個區域都未擠入榜單內，成為「米其林沙漠」地帶，房仲業者分析，雖然區段內沒有大型商圈、難有高價連鎖店家群聚效應，但卻有不少總價千萬以內的住宅產品，非常適合年輕首購族群入手。

文山、南港、北投、內湖四區都未擠進《台北米其林指南》榜單，台灣房屋智庫分析師陳炳辰表示，上述四個行政區內沒有大型商圈，大多為在地型商圈或一般庶民餐廳、平價餐廳，所以消費顧客大多為一般居民、附近辦公大樓的上班族為主，少有高價連鎖店家群聚效應。

再根據《屋比房屋比價平台》統計，四區近三個月住宅行情，以北投區住宅一坪45萬元，總價千萬以內的前三名路段，分別是溫泉路、泉源路、中山路；另文山區住宅一坪46.5萬元，總價千萬以內的路段，分別為興隆路三段、辛亥路四段、福興路。

南港區住宅一坪53.8萬元，總價千萬以內的路段，分別為八德路四段、忠孝東路六段、松河街；另內湖區住宅一坪53.8萬元，總價千萬以內的路段，分別為民權東路六段、安泰街、東湖路。

屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴表示，北市房價高不可攀，文山、內湖、南港、北投是目前北市相對房價較便宜的行政區，近三個月平均單價介於45萬～53.8萬之間，低於北市整體平均的58.6萬，相當適合想入住北市的首購族加以考慮。

▼2019台北米其林指南11日揭曉摘星餐廳名單。（圖／泰山提供）



陳炳辰表示，高價餐飲進駐大多會考量「商圈類型、客群」兩大關鍵，以南港經貿園區來說，高價餐飲店來客數並不多，即使檔次較高也難以吸引人潮，所以對於活絡周邊商圈有難度，也難以替店面加分。

另外，他舉例，內科知名品牌教父沙拉同樣是高價餐飲，因為鎖定高消費族群，一般市井小民難以天天消費，最後也是退出內湖據點。