八里舊市區罕見新案　機能景觀宅「水澍之間」成在地換屋族最愛

▲水澍之間位於八里正宗舊市區，1字頭開價吸引首購及換屋等自住客。（圖／業者提供，下同）

房產中心／綜合報導

房市價格回穩，首購、換屋族等自住需求紛紛出籠，舉凡成家買房或隨著孩子長大家庭成員結構改變，舊市區內的新建案成為區域客首選，畢竟新家就在舊家旁，不必重新適應生活圈，家人間也能相互照應，無痛搬新家自然成為換屋族心頭好。像是佳瑞建設在新北八里的「水澍之間」甫推出就深受在地客歡迎，加上成交僅1字頭且與週邊中古屋價差不大，因此潛銷期就有許多八里大家族主動詢問下訂。

如同巴黎塞納河左岸彙集文人雅士，八里的好山好水吸引許多崇尚藝術與自然之美的知青入住，水澍之間案內部分8樓以上屬景觀房，遠離塵囂又可眺望淡水市區及山水景觀、欣賞捷運列車奔馳進出站的速度美感。另一方面，八里當地風景區眾多，除了原有的十三行博物館、八里左岸自行車道、渡船頭老街、風帆碼頭之外，還有處處都是超萌米飛兔造型裝置的米飛公園更是爆紅打卡熱點，無論大人小孩都能恣意徜徉山水綠原的懷抱。

▲位在八里的米飛公園。（圖／新北市政府提供）

地處正宗舊市區中山北路的八里水澍之間，是八里最熱鬧的一區，與全聯比鄰而居，通往淡水、台北、三蘆的公車站牌也在此，聯外交通方便，距離台64與台61快速道路路僅需要10分鐘以內，且台64可進台北市區；台61可通往桃園機場，皆在40分鐘左右；鄰近學區，大崁國小步行5分鐘；在地職缺熱門，像是石材街、台北商港等，因此租屋需求熱絡。

水澍之間專案經理章肇峰指出，過去八里居住型態多以數十年透天厝為主，隨著年輕人成家，換屋需求大增，水澍之間潛銷期反而是四房大坪數更受歡迎，加上位處舊市區機能好，比起近期重劃區度假宅，區域客反而重視生活機能宅，而且週邊5~10年中古屋成交行情約為每坪18~19萬，2房租金也落在1.6萬~1.8萬之間，水澍之間提供限時限量低自備30萬起，月付2.5~3.5萬，對於購屋需求者實屬難得的機會。

水澍之間基地約1400坪，規劃為5棟共227戶，房型為23~56坪2~4房，每坪開價19.5~20萬元，房價內含坡道平面車位，總價約600萬~1200萬之間，預計2020年底完工。