ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

八里舊市區罕見新案　機能景觀宅「水澍之間」成在地換屋族最愛

ETtoday房產雲

水樹之間 。（圖／公關提供）

▲水澍之間位於八里正宗舊市區，1字頭開價吸引首購及換屋等自住客。（圖／業者提供，下同）

房產中心／綜合報導

房市價格回穩，首購、換屋族等自住需求紛紛出籠，舉凡成家買房或隨著孩子長大家庭成員結構改變，舊市區內的新建案成為區域客首選，畢竟新家就在舊家旁，不必重新適應生活圈，家人間也能相互照應，無痛搬新家自然成為換屋族心頭好。像是佳瑞建設在新北八里的「水澍之間」甫推出就深受在地客歡迎，加上成交僅1字頭且與週邊中古屋價差不大，因此潛銷期就有許多八里大家族主動詢問下訂。

如同巴黎塞納河左岸彙集文人雅士，八里的好山好水吸引許多崇尚藝術與自然之美的知青入住，水澍之間案內部分8樓以上屬景觀房，遠離塵囂又可眺望淡水市區及山水景觀、欣賞捷運列車奔馳進出站的速度美感。另一方面，八里當地風景區眾多，除了原有的十三行博物館、八里左岸自行車道、渡船頭老街、風帆碼頭之外，還有處處都是超萌米飛兔造型裝置的米飛公園更是爆紅打卡熱點，無論大人小孩都能恣意徜徉山水綠原的懷抱。

▲位在八里的米飛公園。（圖／新北市政府提供）

地處正宗舊市區中山北路的八里水澍之間，是八里最熱鬧的一區，與全聯比鄰而居，通往淡水、台北、三蘆的公車站牌也在此，聯外交通方便，距離台64與台61快速道路路僅需要10分鐘以內，且台64可進台北市區；台61可通往桃園機場，皆在40分鐘左右；鄰近學區，大崁國小步行5分鐘；在地職缺熱門，像是石材街、台北商港等，因此租屋需求熱絡。

▲▼水澍之間。（圖／業者提供）

水澍之間專案經理章肇峰指出，過去八里居住型態多以數十年透天厝為主，隨著年輕人成家，換屋需求大增，水澍之間潛銷期反而是四房大坪數更受歡迎，加上位處舊市區機能好，比起近期重劃區度假宅，區域客反而重視生活機能宅，而且週邊5~10年中古屋成交行情約為每坪18~19萬，2房租金也落在1.6萬~1.8萬之間，水澍之間提供限時限量低自備30萬起，月付2.5~3.5萬，對於購屋需求者實屬難得的機會。

水澍之間基地約1400坪，規劃為5棟共227戶，房型為23~56坪2~4房，每坪開價19.5~20萬元，房價內含坡道平面車位，總價約600萬~1200萬之間，預計2020年底完工。

關鍵字：水澍之間八里佳瑞建設

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/2621

這次非去不可！八里米飛公園展期可愛再延長

清新可愛的米飛兔(Miffy)飄洋過海來到臺灣八里文化公園將屆滿1年，而新北市政府為了繼續讓市民有一個活潑、可愛及具故事性的創意休憩空間，在米飛授權到期前，再次和米飛授權廠商洽談，又取得一年之授權，邀..

6月26日 15:17

人口紅利、軌道經濟！台中「根基穩、實力強」　未來10年發展看好

隨著台中機場升格中部國際機場，捷運綠線通車在即，近期中美貿易戰吸引大量台商回流，各界最看好的經濟大熱區竟非首都台北，而是過去以傳統機械機具製造業起步，並在世界具領導優勢的台中工業區，加上先前遷都議題更一度掀起台中熱，許多人預期台中未來十年的發展將有機會超越台北。

6月8日 10:00

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

包租代管不接地氣　4大敗筆浪費納稅人血汗錢

包租代管出包頻頻，包括積欠房東租金、假合約詐領獎勵金等事件，接二連三鬧上新聞版面。對此，房地產業界大老跳出直指，包租代管倉促上路，「根本是為『空屋移轉社宅』掩飾政績，同時違建戶還能納入獎勵對象範圍，也未明訂獎勵對象應為空，加上打高空的理論派，難以執行。」4大敗筆，致使該法弊端連連，令人心寒。

6月4日 12:44

狂起雞皮！淡水18層大樓「神秘白框打X」　網愣：外星人做記號

密集恐懼症慎入！有民眾行經淡水路上，驚見某社區大樓外牆上，畫滿無數個框框，還出現「X」符號，彷彿是外星人做記號般，讓人越看越毛。

6月4日 11:57

影／北市新案單價只要25萬元　這種算法惹民怨

對岸同胞入侵買房？連宣傳單都專為他們所設計嗎？近期在網路上高度流傳的一張售屋宣傳單，標榜「台北市蘊藏一個國際村」，距離松機國門甚至只要1.5公里，如果沒仔細看，單價25萬元煞是吸引人，但該單價卻是以「平方公尺」計價，而非台灣慣用的「坪」，若換算每坪單價，則已來到8字頭。對此，負責該建案銷售的人員指出，「近期看屋的，有不少國際級人士，平方米計價，是國際趨勢，並非譁眾取寵。」

6月4日 11:53

垃圾變身居家好幫手？　4招牛奶盒起死回生術

很多外食族或是大學生習慣在外解決三餐，一經過便利商店，突然就會想來一杯冰冰涼涼的飲料。而每當喝完一杯飲料，就等於製造了一個需要再加工回收的垃圾。你有想過這些「可回收垃圾」可以有其他用途嗎？對此，信義居家提出4招牛奶盒活用術，讓垃圾也能變成居家好物。

6月4日 11:51

汐止新建案「37坪4房」怎麼隔？　網推「書廚心洞」新空間

買房是人生大事，新北市一起新建案廣告標語引起網友討論，因為廣告上寫著「37坪、4房」，讓人開始好奇「37坪扣掉公設後，4房到底要怎麼隔間？」

6月4日 10:43

8000元租豪宅透天！鏡中驚現「爛臉女躺浴缸」　閨蜜抖查…和凶宅同地址

小心租金太便宜有「詭」！一名女網友發抖直呼，日前朋友在高雄找到一間豪宅透天，租金8000元實在太便宜，本來與房東相約晚上看房，怎料原PO還沒到現場，就在鏡子裡看見一名女子全身鮮血倒臥浴缸裡，她嚇得輸入地址查網，竟發現是凶宅。

6月4日 10:28

讀者迴響

熱門新聞

電鍋冒白飯！女看監視器…爆雞皮

釘子戶要13億才搬家！淒涼下場..

天花板自動打開…租屋妹抖見2次

高雄男曝260萬買房攻略　網跪..

南港豪宅最慘賠3700萬　Sw..

好市多0元神器　DIY電扇秒變..

史上最慘房東　UA公館店址金主..

遠雄新莊建案賣不掉被罰100萬..

北中3地笨蛋多　專家預言2年房..

弟半夜站房門死盯　一問嚇傻「我..

ETtoday房產雲

最新新聞更多

魔鬼藏在細節裡　窗框漏水慎防省..

天龍國子民脫離無殼蝸牛　北投千..

八里機能宅水澍之間在地換屋最愛

50組富豪好奇賞屋　1戶18億..

比市價便宜最多15%　平價屋吸..

桃園好宜居　10大熱門社區之冠..

天龍國搶翻「低總」房　驗證有錢..

忠勇新城職務宿舍整修啟用

酒客福音？　條通48間酒店回饋..

房價親民？　港人來台居住年增2..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366