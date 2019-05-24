板南線江子翠站散步6分鐘　777萬入主複合式精品飯店宅

▲立信帝國花園廣場距離江子翠捷運站步行6分鐘，結合住宅、商辦、百貨規劃複合式。（採訪撰稿／記者浦靖祤；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者浦靖祤／台北報導

捷運板南線堪稱是交通網路中的黃金線，不僅串連了大台北東區到西區，更有台北、板橋、南港三個四鐵共構車站，也因此讓沿線的房價具有高度支撐性，其中又以位居江翠重劃區的「立信帝國花園廣場」，主打江翠唯一最強投報，以777萬起超值總價輕鬆賺租金，還能賺到增值，吸引雙北置產客搶先入主。

▲捷運板南線江子翠站周邊4字頭房價即將絕版。（圖／記者姜國輝攝）

距離江子翠捷運站走路只要6分鐘，「立信帝國花園廣場」推出小坪數低總價建案，立即吸引不少購屋族青睞。愛山林建設協理龐宗豫表示，「捷運沿線的房子單價跟總價都不便宜，像最近在新埔捷運站推出的新建案，同樣的坪數，總價就要破千萬以上，我們這次主推的坪數總價是777萬，而且位置離台北市更近，對於一些首購族或想投資置產的人來說，都是最好的選擇。

▲捷運黃金板南線房價具高度支撐性，以相同坪數房型比較，江子翠站的價格佔優勢。▼愛山林建設協理龐宗豫分析江翠重劃區建案。（上圖／立信帝國花園廣場提供，下圖／記者姜國輝攝）

3700坪超大型完整基地，規劃了酒店式住宅、辦公室以及購物美食商場，all in one的複合式建築，滿足重劃區的生活機能。愛山林建設協理龐宗豫指出，「從國際趨勢來看，在香港、東京都可以看到這種複合商城的規劃。像台北火車站的京站，還有新巨蛋的三猿廣場，都是非常成功的複合式商城。在地點很方便的地方，怎麼樣把生活機能和住宅、辦公結合在一起開發，這塊基地上就具備這樣的特色。」

帝國花園廣場除了擁有，完善便捷生活機能，更主打江翠最高規格建材，並規劃區域中難得一見的室內溫水泳池會所，打造全齡化頂級休閒生活，更是區域中唯一的複合式規劃，未來將成為板橋新地標。

更是區域中唯一的複合式規劃，未來將成為板橋新地標及新興商圈。

▲立信帝國花園廣場主打777萬入主精品複合式飯店宅。▼建案擁有飯店式物業管理並結合辦公室與百貨商場，生活機能佳。（上圖／記者姜國輝攝，下圖／立信帝國花園廣場提供）

愛山林建設協理龐宗豫說明，「這個案子最大的特色是將健康休閒納入進來，所以規劃了多項公共設施，同時也引進飯店式的服務水準，並且將維安跟物業做到最大的管理值，雖然你買的房子坪數沒有那麼大，總價沒有那麼高，但是我們整體規劃的功能設備以及管理，是完全不輸百坪豪宅。此外，在抗震的係數上做到了抗六級，高達0.3最高等級的抗震係數，結構的部分也是採用了SRC加柱內灌漿。」

▲建案規劃溫水游泳池等多項全齡化公設。▼立信帝國花園廣場外觀示意圖（圖／立信帝國花園廣場提供）



買房錢要花在刀口上，擁有溫水泳池、SPA等全齡化公設，還有上千坪的庭園景觀以及戶外空中花園，規劃完善的複合式住宅不僅擁有食衣住行之便，房價保值抗跌的優勢，是購屋族群挑選建案的關鍵重點。

立信 帝國花園廣場 ︱基本資料

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基地位置：新北市板橋區華江一路

接待中心位置：新北市板橋區華江三路、華江六路口

基地規模：3711坪

戶數規劃：1028戶(住宅)

產品規劃：1-4房

樓層規劃：地上19F，地下6F

公 設 比：約33%

投資建設：立信建設股份有限公司

建築設計：呂建勳 建築師

企劃代銷：愛山林建設開發股份有限公司

連絡電話：02-22569911