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板南線江子翠站散步6分鐘　777萬入主複合式精品飯店宅

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▲立信帝國花園廣場距離江子翠捷運站步行6分鐘，結合住宅、商辦、百貨規劃複合式。（採訪撰稿／記者浦靖祤；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者浦靖祤／台北報導

捷運板南線堪稱是交通網路中的黃金線，不僅串連了大台北東區到西區，更有台北、板橋、南港三個四鐵共構車站，也因此讓沿線的房價具有高度支撐性，其中又以位居江翠重劃區的「立信帝國花園廣場」，主打江翠唯一最強投報，以777萬起超值總價輕鬆賺租金，還能賺到增值，吸引雙北置產客搶先入主。

▲▼黃金板南線捷運宅,江翠重劃區,帝國花園廣場,捷運江子翠站。（圖／記者姜國輝攝）

捷運板南線江子翠站周邊4字頭房價即將絕版。（圖／記者姜國輝攝）

距離江子翠捷運站走路只要6分鐘，「立信帝國花園廣場」推出小坪數低總價建案，立即吸引不少購屋族青睞。愛山林建設協理龐宗豫表示，「捷運沿線的房子單價跟總價都不便宜，像最近在新埔捷運站推出的新建案，同樣的坪數，總價就要破千萬以上，我們這次主推的坪數總價是777萬，而且位置離台北市更近，對於一些首購族或想投資置產的人來說，都是最好的選擇。

▲▼ 立信帝國花園廣場示意圖。（圖／立信帝國花園廣場）

捷運黃金板南線房價具高度支撐性，以相同坪數房型比較，江子翠站的價格佔優勢。▼愛山林建設協理龐宗豫分析江翠重劃區建案。（上圖／立信帝國花園廣場提供，下圖／記者姜國輝攝）

▲▼黃金板南線捷運宅,江翠重劃區,帝國花園廣場,捷運江子翠站。（圖／記者姜國輝攝）

3700坪超大型完整基地，規劃了酒店式住宅、辦公室以及購物美食商場，all in one的複合式建築，滿足重劃區的生活機能。愛山林建設協理龐宗豫指出，「從國際趨勢來看，在香港、東京都可以看到這種複合商城的規劃。像台北火車站的京站，還有新巨蛋的三猿廣場，都是非常成功的複合式商城。在地點很方便的地方，怎麼樣把生活機能和住宅、辦公結合在一起開發，這塊基地上就具備這樣的特色。」

帝國花園廣場除了擁有，完善便捷生活機能，更主打江翠最高規格建材，並規劃區域中難得一見的室內溫水泳池會所，打造全齡化頂級休閒生活，更是區域中唯一的複合式規劃，未來將成為板橋新地標。
更是區域中唯一的複合式規劃，未來將成為板橋新地標及新興商圈。

▲▼黃金板南線捷運宅,江翠重劃區,帝國花園廣場,捷運江子翠站。（圖／記者姜國輝攝）

立信帝國花園廣場主打777萬入主精品複合式飯店宅。▼建案擁有飯店式物業管理並結合辦公室與百貨商場，生活機能佳。（上圖／記者姜國輝攝，下圖／立信帝國花園廣場提供）

▲▼立信帝國花園廣場。（圖／立信帝國花園廣場提供）

愛山林建設協理龐宗豫說明，「這個案子最大的特色是將健康休閒納入進來，所以規劃了多項公共設施，同時也引進飯店式的服務水準，並且將維安跟物業做到最大的管理值，雖然你買的房子坪數沒有那麼大，總價沒有那麼高，但是我們整體規劃的功能設備以及管理，是完全不輸百坪豪宅。此外，在抗震的係數上做到了抗六級，高達0.3最高等級的抗震係數，結構的部分也是採用了SRC加柱內灌漿。」

▲▼立信帝國花園廣場。（圖／立信帝國花園廣場提供）

建案規劃溫水游泳池等多項全齡化公設。▼立信帝國花園廣場外觀示意圖（圖／立信帝國花園廣場提供）

▲▼立信帝國花園廣場。（圖／立信帝國花園廣場提供）

買房錢要花在刀口上，擁有溫水泳池、SPA等全齡化公設，還有上千坪的庭園景觀以及戶外空中花園，規劃完善的複合式住宅不僅擁有食衣住行之便，房價保值抗跌的優勢，是購屋族群挑選建案的關鍵重點。

立信 帝國花園廣場 ︱基本資料

立信帝國花園廣場官網>>>
立信帝國花園廣場粉絲團>>>
基地位置：新北市板橋區華江一路
接待中心位置：新北市板橋區華江三路、華江六路口
基地規模：3711坪
戶數規劃：1028戶(住宅)
產品規劃：1-4房
樓層規劃：地上19F，地下6F
公 設 比：約33%
投資建設：立信建設股份有限公司
建築設計：呂建勳 建築師
企劃代銷：愛山林建設開發股份有限公司
連絡電話：02-22569911

關鍵字：新北市房產立信帝國花園建案江翠北測重畫區板南線江子翠飯店宅捷運愛山林建設

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