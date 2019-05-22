社區大咖沒出手相助　仁愛圓環旁豪宅法拍乏人問津

▲潤泰敦仁。（圖／翻攝自GOOGLEMAP）

詹宜軒／台北報導

一個社區內，住了包括潤泰集團總裁尹衍樑之子、旺旺集團蔡家等富豪，卻無端遭逢法拍命運。今日進行法拍的大安區仁愛圓環旁豪宅「潤泰敦仁」，12樓戶、一拍底價3.5億元，宣告流標，該案債務人為前幸福人壽董座鄧文聰、鄧任鈞兩人，拆算車位後，單坪底價約242萬元，業者估計高出市場行情。而二拍底價將來到2.8億元，每坪單價不到200萬元，會否有「大咖」出手相助，成為市場焦點。

基地位於大安區敦化南路一段的「潤泰敦仁」，日前首度傳出法拍案例，為其中的12樓戶，債務人鄧文聰、鄧任鈞，因涉嫌掏空幸福人壽，近年不少資產陸續流入法拍市場。而待拍的戶別，總面積約177坪、含2個車位，一拍底價設定3.5億元，今日一拍、在「預料中」流標。

寬頻房訊發言人徐華辰說：「該社區平均成交行情，每坪落在212.31萬元左右，歷史最高219.05萬元，歷史新低205.58萬元，每坪價格坐穩200萬元。而一拍底價拆算車位後，每坪約241.55萬元，超出市場行情，流標並不意外。」

預計二拍底價將打8折來到2.8億元，單價約196萬元，徐華辰說：「此案與過去鄧文聰被法拍的『85大樓』、『D3土地』最大的不同，就是沒有被登記禁止處分。因此二拍後標脫機率高。」