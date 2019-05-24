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低公設低自備28萬起！校園首排景觀宅「玉子園」力挺青年成家

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▲▼ 林口A7特區玉子園。（圖／業者提供）

▲樂善國小第一排的「玉子園」並開出超低總價588萬起，對年輕人相當有吸引力。（圖／業者提供，下同）

房產中心／綜合報導

青年成家不是夢，是人生之必須！面對大林口特區眾多建案的高度競爭壓力，協勝建設選擇站在年輕人的角度出發，從居家空間、幼兒教育、青年就業全盤考量，規劃出樂善國小第一排的「玉子園」，並開出超低總價588萬起、另有規劃雙房竟有雙衛浴的人性化房型以及全區公設比最低卻保有300坪中庭花園的宜居環境，全面帶動雙北青年移民潮。

▲▼ 林口A7特區玉子園。（圖／業者提供）

試想當年輕夫妻倆都在為事業打拼且無後援時，誰來接送小孩？專案經理曹森喬指出，玉子園位於樂善國小第一排，只隔一條15米寬的樂安街，不僅上下學免接送超方便，傍晚及假日校園開放就是最棒的綠地公園設施，運動、散步都方便，而且樂善國小校舍修繕與擴建計畫已確定於今年完工，未來孩子可就讀校風新穎的樂善國小，加上位於國小正對面，1樓店面適合安親班、補習班，出入相對單純，父母更安心。

▲▼ 林口A7特區玉子園。（圖／業者提供）

除了與樂善國小只隔一條馬路形成永久棟距、4樓以上就是校園景觀宅，玉子園為該區稀有的雙面臨路大基地，面積約1042.99坪，建築採用石材基座，大廳挑高7米，並規劃出約300坪中庭四季花園，在社區內形成35米寬超大棟距，且公設比31%為林口特區全區最低，室內無柱、無雨遮，讓每一塊錢買下的可用空間最大化。

▲▼ 林口A7特區玉子園。（圖／業者提供）

▲▼ 林口A7特區玉子園。（圖／業者提供）

特別的是，玉子園從小家庭結構考量規劃出24~43坪的2~3房，由於希望大家住得好、住得久，特別規劃市面罕見24坪竟有雙房雙衛浴的房型，而3房也有邊間3面採光的夢幻房型可供選擇，室內客廳挑高3米5，配備8mm錦鴻氣密窗，並選用喜來登、圓山、杜拜帆船飯店等國際星級酒店最愛的美標(America Standard)衛浴設備，同時浴室全室防水高度達180cm；廚房選用櫻花廚具品牌、室內搭贈四合一暖風機、電子鎖，出入大廳採用I-KEY智慧感應免去找門卡的麻煩，小預算購屋一樣可享受智慧生活家居。

▲▼ 林口A7特區玉子園。（圖／業者提供）

玉子園雖然在地理位置上被劃在A7林口特區，實際緊鄰生活機能完善的A8生活圈，同時距離最近的文德生活圈就有早餐店、快餐店、頂好、便利商店等基礎生活機能，騎車只要5分鐘即達機場捷運A8長庚醫院站，透過機場快線直達車只要21分鐘就到台北車站，開車10分鐘可上高速公路，沿線道路寬敞，同時鄰近林口工業區、具「桃園矽谷」美名的華亞科技園區、長庚醫護園區、林口媒體園區等，未來就業機會多，絕對適合年輕人在此成家立業。

為讓年輕人安心成家，玉子園提供低總價、低自備優惠，2房只要588萬起，並提供預售輕鬆付方案，首付訂簽僅需28萬起，隨著建案施工進度再分階段支付，讓年輕人付款有緩衝，實現夢想又可保有生活品質，只要拿出決心存錢一定買得起！

關鍵字：林口A7體育大學機場捷運玉子園A8長庚醫院

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