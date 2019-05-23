9萬元買0.24坪只能站不能躺　業者：沒有比較便宜

▲捷運府中站前商圈。（圖／記者謝婷婷攝）



記者黃靖惠／綜合報導

不到1坪面積只能站不能坐，也要價9萬元，新北板橋四川路一段老公寓頂樓戶，僅0.24坪以9萬元售出，且未註記為特殊交易，為今年板橋揭露坪數、交易金額次低，房仲業者推估，雙方私下應該有親友關係，又或是因二代繼承者不只1人，分為小坪數移轉，但以0.24坪賣9萬元，每坪單價約35萬元，符合行情價格，並未特別便宜。

實價登錄揭露，捷運板南線府中站旁，四川路一段公寓屋齡46年頂樓戶，今年3月僅0.24坪面積，用9萬元出售，且未註記是特殊交易。

▼板橋不到1坪老公寓賣9萬元。（圖／翻攝自實價登錄）



再查閱歷次移轉明細，同一戶5年前曾有2筆交易紀錄，分別為2坪55萬元、以及15坪330萬元，如今再交易，連1坪也不到的面積，且總價只有9萬元，為繼1月、國泰街75巷弄內，37年公寓、0.29坪，以7萬元出售後，今年板橋區揭露面積、總價次低紀錄。

住商不動產板橋四川加盟店長吳夢麟指出，交易面積過小，推測可能私下為親友關係，或是多人繼承分為小坪數移轉，不過以0.24坪賣9萬元價格換算，每坪單價約35萬元，符合行情價格，並未特別便宜。

吳夢麟說明，四川路一段路幅寬，且鄰近板橋府中捷運站及湳雅夜市、縣民大道市中心區塊熱鬧商圈，周邊還有忠孝國中、愛買、醫院等生活機能，附近人潮多、地段精華，雖說老舊公寓多仍十分搶手，加上近期還有都更議題推波助瀾，也吸引購屋族的目光。

▲府中站前商圈。（圖／記者謝婷婷攝）



他說明，四川路一段公寓行情每坪至少3字頭，30～40年的舊公寓，面積約25坪，總價帶落在800～1000萬元區間。