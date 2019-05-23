影／「不想賤賣房」 力麒新案一口氣打造8間實品屋衝品質

▲力麒家家富富實品屋之一。（圖／記者詹宜軒攝）

詹宜軒／台北報導

「越是不景氣，越要把品質做好。我不想賤價賣房子，頂多就是惜售。」力麒建設董事長郭淑珍，今出席新莊建案「家家富富」8間實品屋公開記者會時表示。郭淑珍認為，「新莊分為很多區塊，副都心推案量大，價格會有震盪，但『家家富富』所處的中環路一帶，則是區域客為主。」全案更首度一次打造8間實品屋，堪稱業界創舉。

▼力麒家家富富外觀照。（圖／力麒建設提供）



基地位於新北市新莊區中環路二段上的「家家富富」，鄰近新泰國小、新泰國中、輔仁大學，基地面積近1000坪，規劃地上25樓、地下6樓建物，坪數則在32~72坪間。全案預售時案名「力麒PARK」，郭淑珍笑說：「當時預售約賣30戶，適逢景氣下滑，我們覺得就像停車（英譯park）停住了。所以決定成屋後改個案名、討吉利。」

全案總戶數133戶，其中有8戶，與中國科技大學室內設計系合作，邀請8位校友的新銳設計師，打造8戶風格各異的實品屋，郭淑珍說：「它就像是一個實品屋的展覽空間，讓我們看到更多可能，就算民眾不買房，也歡迎來看看這些作品。」

▲力麒家家富富樣品屋之一。（圖／力麒建設提供）

郭淑珍指出，目前房市景氣，仍是持平發展，「在這樣的情況下，我也不想賤價賣房，頂多就是惜售、緩推案。」而今年力麒建設除「家家富富」，主力還將去化萬華區「力麒御品」成屋案，目前天母西路案則在動工中，預計規劃雙併、每戶90坪的產品，總銷約50億元，最快2021年才會進場銷售。