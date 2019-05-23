影／黃國昌揭工業區「土地暴漲真相」　轟政府未替年輕人著想

房產中心／綜合報導

為吸引台商回台，政府祭出融資利息補貼，回流台商向公營跟民營銀行申請貸款就可補貼1.5%的年息。立委黃國昌23日在立法院財政委員會上質疑，這是獨厚財團和富豪，對年輕人相當不公平；他也直言，「所有的年輕人現在看到這個新聞，大家都快要氣瘋了，這一個政府真的有想到年輕人嗎。」

立委黃國昌今天在財政委員會第17次全體委員會議上表示，錯誤的政策會讓很多年輕人看不到未來，馬政府過去這八年，以吸引海外資金回台，推動了遺產贈與稅的調降，搞到一堆熱錢回來炒房地產。

▲黃國昌拿出數據揭「土地暴漲真相」。（圖／翻攝自黃國昌國會質詢 ）

他接著說，「若以2008年當作基期，台灣工業區的土地在過去10年以來漲幅高達314%，導致畸形的現象是台灣的工業區被炒作變成投機標的，結果工業區閒置的土地高達1000公頃。」黃國昌表示，農地現在變成了工業用地，裡面違章工廠一大堆，去問違章工廠的怎麼不搬到工業區，他們說「因為中小企業負擔不起，工業區的土地貴得不得了。」

▲黃國昌轟政府沒照顧到年輕人。（圖／翻攝自黃國昌國會質詢）

黃國昌質疑，「錯誤的政策讓整個台灣從農地到工業區，現在全部都卡死了，更離譜的是在這樣的情況下，政府在推動各項政策時，還要順著那些去炒作土地的投機客、那些富豪、財團利益走嗎？」

針對境外資金匯回管理運用及課稅條例，黃國昌表示，「上一次我已經表達了我非常深切的關切，我不希望他回來變成炒作工廠跟辦公處所。」黃國昌問及財政部推動的課稅條例是否有做好稅式支出評估，財長蘇建榮表示，「應該是沒有稅式支出評估報告，因為這個是原來課不到的稅。」

▲黃國昌表示，政府應該要扶植年輕人敢買房子、有辦法成家。（圖／翻攝自黃國昌國會質詢 ）

對於蘇建榮的回答，黃國昌繼續砲轟稱，「你說這是原來課不到的稅，這一個假設之大膽，真的是讓人瞠目結舌。那些海外資金是因為什麼樣的動機跟誘因要回來，這件事情要打一個大問號，但是無論如何，依照納稅者權利保護法，你們本來就應該要做稅式支出評估，你現在跟我講沒有適用，用道理說服我。」

黃國昌強調，所有的年輕人現在看到這個新聞，大家都快要氣瘋了，我們給那些海外有錢的台商，換回來年息的補貼高達1.5%，從政府補貼的觀點來講，我關心的問題是「我們政府的資源，到底是怎麼配置的，到底是鼓勵那些海外的富豪、財團把錢匯回來台灣，繼續炒作不動產、工業區的土地、廠房，還是我們要鼓勵青年創業，要扶植年輕人敢買房子、有辦法成家。」

黃國昌也拿出數據提到，2019年青年創業及啟動金貸款利率要1.67%，給台商回台的補助借100億年息只要3000萬，利率0.3%，而2018年政府給青年的就業、創業貸款總額16億4500萬，政府利率的補貼了不起只有幾千萬，「我的老天啊，這一個政府真的有想到年輕人嗎。」