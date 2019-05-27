千萬裝潢打水漂　林東芳誤踩地雷二度遷店

▲林東芳牛肉麵搬遷回八德路二段上。（圖／記者黃靖惠攝）



記者黃靖惠／綜合報導

台北知名老牌牛肉麵店「林東芳牛肉麵」在八德路二段飄香30、40年，甚至因入選2018台北米其林指南的必比登推介之一聲名大噪，不過店家營業卻一波三折，從原先八德路二段搬到鄰近200公尺安東街上，據傳砸下千萬裝潢費，卻因誤踩「土地使用分區管制自治條例」住三大地雷，最終收攤撤離。

「林東芳牛肉麵」原為八德路舊址發跡，去年1月才搬遷到安東街1、2樓店面，不過該店使用分區為住三，依規定2樓以上不得做餐飲業使用，遭到鄰居檢舉後，經北市都發局現勘後，遭罰6萬元，並限期3個月改善。

▼林東芳牛肉麵2度搬遷到安東路段店面，目前仍在招租中。（圖／記者黃靖惠攝）



據了解，該店遷移至安東街路段，租下1、2樓店面，甚至砸下千萬元裝潢，如今全數打水漂。

北市都發局建築管理科長林玄理表示，該店先前位於安東路街邊店為」住三區」，依照土地使用管理辦規定，餐飲業需鄰8米道路，且僅1樓、地下1樓可做餐飲營業使用，該店經檢舉後，去年11月27日開出罰單6萬元，限期改善3個月，不過北市商業處今年3月複查時，該店已經結束營業了。

▼林東芳牛肉麵2度搬遷到安東路段巷弄內店面。（圖／記者黃靖惠攝）



▼林東芳牛肉麵已經搬離安東路段店面。（圖／記者黃靖惠攝）

