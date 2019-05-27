ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

千萬裝潢打水漂　林東芳誤踩地雷二度遷店

ETtoday房產雲

▲▼林東芳牛肉麵二度搬遷。（圖／記者黃靖惠攝）

▲林東芳牛肉麵搬遷回八德路二段上。（圖／記者黃靖惠攝）

記者黃靖惠／綜合報導

台北知名老牌牛肉麵店「林東芳牛肉麵」在八德路二段飄香30、40年，甚至因入選2018台北米其林指南的必比登推介之一聲名大噪，不過店家營業卻一波三折，從原先八德路二段搬到鄰近200公尺安東街上，據傳砸下千萬裝潢費，卻因誤踩「土地使用分區管制自治條例」住三大地雷，最終收攤撤離。

「林東芳牛肉麵」原為八德路舊址發跡，去年1月才搬遷到安東街1、2樓店面，不過該店使用分區為住三，依規定2樓以上不得做餐飲業使用，遭到鄰居檢舉後，經北市都發局現勘後，遭罰6萬元，並限期3個月改善。

▼林東芳牛肉麵2度搬遷到安東路段店面，目前仍在招租中。（圖／記者黃靖惠攝）

▲▼林東芳牛肉麵二度搬遷。（圖／記者黃靖惠攝）

據了解，該店遷移至安東街路段，租下1、2樓店面，甚至砸下千萬元裝潢，如今全數打水漂。

北市都發局建築管理科長林玄理表示，該店先前位於安東路街邊店為」住三區」，依照土地使用管理辦規定，餐飲業需鄰8米道路，且僅1樓、地下1樓可做餐飲營業使用，該店經檢舉後，去年11月27日開出罰單6萬元，限期改善3個月，不過北市商業處今年3月複查時，該店已經結束營業了。

▼林東芳牛肉麵2度搬遷到安東路段巷弄內店面。（圖／記者黃靖惠攝）

▲▼林東芳牛肉麵二度搬遷。（圖／記者黃靖惠攝）

▼林東芳牛肉麵已經搬離安東路段店面。（圖／記者黃靖惠攝）

▲▼林東芳牛肉麵二度搬遷。（圖／記者黃靖惠攝）

關鍵字：林東芳牛肉麵店老店牛肉麵

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

百姓最後資金避風港遭掀　章定煊：將掀儲蓄險之亂　

金管會介入高儲蓄型保單，未來將從市面上絕跡，被房產學者章定煊在臉書評為「資金被捅馬蜂窩」，小老百姓最後資金避風港被掀了，至於資金會流向何處還要持續觀察到明年、甚至後年，不過可預料民眾投資焦慮會越來越嚴重，甚至是繼衛生紙、499之亂後再掀儲蓄險之亂。

11分鐘前

千萬裝潢打水漂　林東芳誤踩地雷二度遷店

台北知名老牌牛肉麵店「林東芳牛肉麵」在八德路二段飄香30、40年，甚至因入選2018台北米其林指南的必比登推介之一聲名大噪，不過店家營業卻一波三折，從原先八德路二段搬到鄰近200公尺安東街上，據傳砸下千萬裝潢費，卻因誤踩「土地使用分區管制自治條例」住三大地雷，最終收攤撤離。

1小時前

港人定居台灣量增　大咖出價10億買高雄店面

別再說台灣是鬼島！根據《東方日報》報導，港人移居台灣量體，已經連3年達到破千人次，而今年第1季，共有297名港人獲准在台定居，較去年同期成長44%。據了解，港人之所以青睞台灣，除申請時間較短，文化、語言以至距離均與香港較接近，另外，房價僅是香港的3分之1，也是原因之一。對此，有業者坦承港人在台置產動作頻頻，近期更有開發商出價10意欲買12戶店面，後因價格談不攏而作罷。

1小時前

影／富人重養生？大直診所一條街　400公尺竟擠20間

北市大直北安路商圈，臨大直捷運站前短短400公尺大馬路上牙醫、中醫、小兒科、婦產科診所廣告招牌眼花撩亂，包括巷弄內診所、藥局至少有20多間，當地房仲分析，大直地區雖人口密度低，但居民收入高、消費力強勁，加上注重養生、醫美、健康等，造就北安路商圈診所一條街奇景。

3小時前

10萬戶賣壓大軍壓境　下半年進場者牢記二字訣

未來半年國內房市，因總統大選題材發酵，將邊緣化房市議題，台經院更預估今年交屋後待售量與新建餘屋量，合計超過10萬戶大量賣壓，對此天時地利不動產總經理張欣民表示，台灣餘屋多是一直存在的問題，只要外部局勢稍稍不利於房市，非常可能衝擊房市去化速度，下半年仍要注意中美貿易戰、總統大選等因素，建議進場者須牢記「保守」二字。

20小時前

陸一、二線房市大解析！「走過寒冬」10年平均價值增長近2倍

受到市場期望變化及自住買家和投資客相互制約的影響，大陸住宅市場一直徘徊在過熱和約束之間。據第一太平戴維斯日前公佈的《中國住宅報告》，從2008年至2018年，一線城市（北上廣深）以及6個二線城市這10城的物業平均價值增長了近2倍，其中，深圳、北京和上海住宅價格屬於增長最快的第一梯隊。

21小時前

連續8個月行情不如中古屋　八德新屋終於站上起漲點

「新、舊房價倒掛終結」桃園八德擴大重劃區新案多，卻因捷運綠線延宕，投資客陸續撤離，也讓價格大落水，連8個月低於中古大樓價格，隨著捷運綠線動工、三鶯線確定延伸八德區，房市買氣再增溫，新案價格也逆轉勝，連續3個月「回歸正常」，算另類逆轉勝。

22小時前

師大異國美食「滅街」後　慘了店鋪、樂了住戶

師大夜市兼具捷運便利交通、以及夜市商圈等生活機能，吸引大批國內外觀光客造訪，也衍生噪音、衛生環境等問題，進而引發居民抗議要商家退出住宅區，險些導致「異國美食街」被滅街，人潮跟著減少，不少店家撤離轉往公館、永康街發展，雖然影響商圈店面身價，但這反而讓周邊住宅行情止跌回升，根據市調統計，師大商圈周邊住宅行情連3年上漲，平均單價達到75.9萬元。

5月26日 11:26

抽房子是真的！　新北人口達標　抽出457萬套房

這次不是詐騙！由新北市政府舉辦的「設籍新北‧400 萬人口抽獎活動」 ，今日正式抽出最大獎—「海洋都心」17坪套房1間，該物件總價約457萬元。新北市長侯友宜指出，新北市人口在今年正式突破400萬人，不僅人口數足以與幾個國際大城市相當，生活水平也逐漸提升。宏盛建設董事長林新欽則表示，「『海洋都心』訴求自住剛性需求，以年輕世代為主要客層，也恰好呼應市府吸引青年朋友，來到新北安居樂業、落地生根的政策。」

5月25日 18:25

代理小商品！八年級生學弟「3年內買2房」當老闆　他加碼驚曝：沒靠家裡

買房是人生重大抉擇，不僅要考慮很多條件，甚至還需要運氣。一名網友在PTT發問，有沒有八年級生不靠家裡、自己買房，並說他有個學弟大學時當家教打工存錢，後來代理小商品，事業越做越大，畢業後就開了一間小公司，不僅買了車，隔1年還買新房，過2年又買一間。而且據原PO所知，學弟沒有跟家裡借款。

5月25日 17:44

讀者迴響

熱門新聞

退伍男住旅社一晚「醒來變荒廢診..

10萬戶餘屋重擔　進場者牢記二..

師大商圈店鋪「滅街」後　住宅止..

港人定居台灣量增　大咖出價10..

新北人口達標抽房屋　送出457..

一、二線房市解析　10年增長2..

千萬裝潢打水漂　林東芳誤踩地雷..

大直豪宅聚落　衍生「保健」商機

預售屋一簽每月直逼0存款！網卻..

行情終結8個月頹勢　八德新屋價..

ETtoday房產雲

最新新聞更多

抗通膨怪獸不再　學者憂心：將掀..

千萬裝潢打水漂　林東芳誤踩地雷..

港人定居台灣量增　大咖出價10..

大直豪宅聚落　衍生「保健」商機

10萬戶餘屋重擔　進場者牢記二..

行情終結8個月頹勢　八德新屋價..

師大商圈店鋪「滅街」後　住宅止..

新北人口達標抽房屋　送出457..

代銷制服大比拚　公主袖、學院風..

京城美術館新案　潛銷讓利打8折

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366