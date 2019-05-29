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房東認輸了！民生社區「20萬→10萬」調降　550公尺12店面待租

ETtoday房產雲

記者鄒鎮宇／綜合報導

台北市松山區的民生社區一向以「清幽靜謐」的生活品質為著稱，雖然沒有捷運、景點，但優良的氣氛吸引許多想「慢生活」的民眾，讓房價居高不下。隨著東區商圈落寞，民生社區的店家也不斷出走，550公尺的路上就有12間店面待租，更有房東忍不住直接將租金調降。

民生社區位於台北市松山區，原名為「民生東路新社區」，在1960年代由政府主導開發，為全台第一個「美國式示範社區」，社區內公園綠地很多，相較於擁擠的都市，路旁的綠蔭讓人感到十分舒適。

此外，民生社區北面就是松山機場，週邊也緊挨著敦化北路、民權東路等主要道路，亦可快速通往台北市以外的地區。另外社區裡還有國小和國中，也不缺乏圖書館和補習班，輕鬆滿足居民需求。

▲▼房東認輸了！民生社區「20萬→10萬」調降　550公尺12店面待租（圖／東森新聞）

▲▼民生社區的房東扛不住空屋壓力，決定調降租金。（圖／東森新聞）

▲▼房東認輸了！民生社區「20萬→10萬」調降　550公尺12店面待租（圖／東森新聞）

劇《東森新聞》報導，今年2月起，民生東路的店面在過去都要15萬至20萬元的租金，現在從光復北部到新中街550公尺的距離內，就有12間店面等待租售，甚至有店家掛上布條說「鄰居都走了，我想留下來」。

分析師陳炳辰指出，有4、5成的房東扛不住空屋壓力，決定將租金調整回原來的低價，把過去15到20萬元的價格調至10到15萬元，至少調降3、4成；另外，有些在地房東持有物件很久，也決定不調整租金，「他們認為他們的物件具備一定的價值在」。

由民生社區主要客群圍繞在當地住戶，許多餐飲業也看上租金下降後進駐，但民生社區「住商混合」的本質本就和偏重觀光的東區商圈不同，調降租金後還是看得到需求，不至於和東區一樣慘。

關鍵字：民生社區房東租金店面

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