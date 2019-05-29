美國3月份FHFA房價指數出爐　續升0.1%...增幅不如市場預期

▲ FHFA公布了3月份的房價指數，與各年度的相關數據 。（圖／翻攝FHFA官網）

國際中心／綜合報導

美國聯邦住屋融資局（Federal Housing Finance Agency, FHFA）最近公布了3月份的房價指數（HPI），數據顯示，美國房價在3月份有所增長，不過上升速度相較過去經明顯放緩許多，整體表現也與經濟學家之前的預期有些許落差。

根據美國房地產媒體HousingWire報導，從這份最新出爐的數據可以看出，美國3月份的FHFA房價指數與前一個月相比，僅續升0.1%，從2月份的273.1來到273.4（2月份指數由原先的272來到273.1，增長0.4%），不及經濟學家所預估的「增長0.2%」。與2018年同時期相比較，3月份FHFA房價指數則上升4.9%。

從年比值來看，3月份美國9個地區的住宅價格都有所上揚；但從月比值來看，3月份美國9個地區則有5個地區上揚，其中，西北部中區的房價表現最為突出，漲幅達到1.1%，至於其他4個地區的住宅價格，漲幅分別都是介於0.1%至0.8%之間。

▲ FHFA公開美國9個地區今年與去年的的年比值。（圖／翻攝FHFA官網）

在沒有上升的4個地區中，太平洋地區的房價在月比值呈現持平狀態，年比值表現則較為薄弱，另外3個地區則呈現下滑狀態，其中又以東北部中區的房價跌勢最為慘重，月比值減幅高達0.8%。

FHFA房價指數由聯邦住房金融局編製，以房利美和房地美所發放的抵押貸款或證券化交易作為指數來源，主要計算美國的單戶房價格指數，而不是提供具體的房屋售價狀況。