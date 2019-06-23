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美國「癌症村」罹癌機率高全美50倍　隔條馬路就是住家

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▲▼化工廠致癌物。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國「癌症村」因當地座落一家生產致癌化學物的工廠而被命名，圖非當地化工廠。（示意圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國路易斯安那州（State of Louisiana）有座小鎮被多數人稱為「癌症村」，當地座落唯一一家生產致癌化學物的工廠，導致民眾長期生活在致癌物超標的環境下，罹癌機率高於全美地區平均值的50倍。如今，當地居民只能依靠與州政府抗爭的方式，試圖擺脫「癌症村」的稱號。

位在密西西比河河畔（Mississippi River）的里瑟夫小鎮，是現今全美知名的「癌症村」，這個名字出自於當地的癌症病例和居民的猜測，幾乎每個家庭都有人死於癌症或是有罹患癌症的情況發生。此外，因里瑟夫小鎮空氣污染嚴重，罹癌機率高於全美地區平均值的50倍，如今住戶也剩下不到1萬人。

儘管如此還是有不少居民依舊以生產致癌化學物維持生計，直到2015年，美國環保署（EPA）公布全國有毒空氣評估的研究報告（NATA）後，當地居民才意識到，眼前這一片化工廠才是引發癌症的真正主要原因。

里瑟夫小鎮道路兩旁皆佈滿鐵絲網和化工廠，有的甚至與居民距離僅一條馬路，但因多半是非裔美國人和低收入戶族群在此居住，所以就算美國環保署擬定策略要改善當地空氣環境問體，多數資本家卻認為這一切都是黑人造成的問題，只要黑人族群把環境整理乾淨即可改善現況。

如今里瑟夫小鎮的居民為了能呼吸到新鮮空氣，只能積極的跟化工廠及州政府展開長期抗爭，希望能藉此力量改善當地居住環境品質，促使居民、後代子孫能活在不受生命危害的環境下。

關鍵字：癌症化工廠致癌物北美要聞路易斯安那州癌症村環保署

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