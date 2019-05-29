50層樓高史上最大畫作在台灣　下月21日認證金氏記錄　

▲「世紀大佛」金氏世界紀錄見證記者會。（圖／記者黃靖惠攝）



記者黃靖惠／綜合報導

今年夏天由國際知名禪畫藝術家洪啟嵩所創作「世紀大佛」，前後耗時17年完成畫作，總長166公尺，約50層樓高、面積30座籃球場，預計6月21日早上10時在花蓮新天堂樂園，免費開放民眾參觀見證金氏世界紀錄「世界最大的畫」認證儀式。

洪啟嵩在2001年看到阿富汗巴米揚大佛被炸毀，重擊了世人的心靈，因而發願完成「世紀大佛」巨畫，他前後耗時17年，獨力完成面積逾1.2萬平方公尺，形同30座籃球場的巨型畫作，藉此宣揚佛陀和平非暴力的精神，去年局部在高雄展覽館展出後，吸引國際目光關注。

▲「世紀大佛」巨畫去年在高雄展出。（圖／台灣土地開發集團提供）

去年夏天將在花蓮洄瀾完整展出，今天（29日）台灣覺性地球協會、台灣土地開發集團、南玥覺性藝術文化基金會在台北舉辦記者會，邀民眾在6月21日上午10時至下午4時，前往花蓮新天堂樂園觀看展開全畫，並一同見證一生一次難得可見的巨畫，並一同參與巨畫的金氏世界紀錄認證儀式。

前統一集團總裁林蒼生表示，「世紀大佛」藝術無論在心靈、文化、歷史層面都是重要的人類資產，而非停留在宗教層面，如果大佛微笑能變成世界微笑，就是帶給所有人和平的契機，也是進一步去探索心靈重要的契機。

台開集團董事長邱復生表示，2018年2月花蓮發生強震傷亡慘重，台開集團於災後會同洪啟嵩禪師舉辦「大佛賜福節」，祈願花蓮平安吉祥，隔年花蓮又發生強震，所幸並無重大災情，所以今年6月21日大佛到洄瀾灣，為台灣和世界祈福。