疑遭釘子戶搗蛋　江翠豪宅前金童玉女看板惹民怨

▲板橋江翠長江二路段某豪宅前，擺放禮儀社的廣告看板，嚇壞附近居民。（圖／記者黃靖惠攝）



記者黃靖惠／綜合報導

一入夜裡涼涼的，新北板橋江翠旁某新建豪宅大門口旁，竟被擺放著超顯眼禮儀社廣告看板，且寫著「自用生命禮儀社籌備處」，一入夜裡還打上綠色燈光，看板上的金童玉女，更添詭異氣息，令人不寒而慄。經查為德鄰建設位於長江路二段311巷的建案，目前未對外銷售，此地為私有地多年被當停車場，近期轉租給禮儀社。

有網友發現新北板橋江翠長江路二段311巷某豪宅建案旁，最近擺放著超級顯眼的廣告看板，寫著「自用生命禮儀社籌備處」，並附註「即將在此為您服務」，且一入夜裡，兩旁打燈照著廣告上的金童玉女，被網友拍照po至臉書社團討論。

▲板橋江翠長江二路段某豪宅前，擺放禮儀社的廣告看板，嚇壞附近居民。（圖／記者黃靖惠攝）

許多網友看完紛紛表示，「旁邊土地釘子戶的惡劣手段罷了⋯⋯看到建商好，眼紅想卡油」、「禮儀社的名字叫「自用」，哪有這樣的公司名，開個禮儀社要自用！」、「對重劃區內建案有影響」、「昨天從對面巷子出來突然看到有點傻眼」、「感覺像是前面畸零地沒整合，故意這樣」

今天記者前往現場詢問附近住戶，居民透露，該地被當停車場使用多時，租給附近居民停車，且鐵皮建築為倉庫，這次轉租給禮儀社，並非傳言中的釘子戶，但此次擺放禮儀社廣告看板，入夜後還打光照射看板上的金童玉女的確嚇壞不少小朋友。

▲板橋江翠長江二路段某豪宅前，擺放禮儀社的廣告看板，嚇壞附近居民。（圖／記者黃靖惠攝）

再去電詢問受波及建案建商德鄰建設，建商則回應，廣告看板與該建案無關，且兩地主也為不同人，至於大樓目前未有銷售計畫。

當地里長郭東勝表示，地主為一般居民，非網路所言釘子戶，該地長期當作停車場使用，最近轉租給禮儀社，不過由於禮儀社看板在轉角處、夜間又打燈場景詭異，嚇壞不少行經居民。