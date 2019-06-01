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影／自幼與母住案場10年　8年級代銷撞臉「狼王子」張軒睿

ETtoday房產雲

記者黃靖惠／綜合報導

24歲代銷界的花美男陳楷傑外觀酷似電視劇「狼王子」男主角張軒睿，踏入建案代銷行業僅1年多，與旁人相比，卻多份超齡感，因為從小跟著母親，流連在桃園各大案場，白天看著母親跑單、晚上一家人住在實品屋，長達10多年時間，也對這份職業多份熟悉感，對待客人更多份服務熱誠。

▲▼代銷界花美男陳楷傑。（圖／記者黃靖惠攝）

▲代銷界花美男陳楷傑。（圖／記者黃靖惠攝）

今年24歲陳楷傑擁有精緻五官、白皙皮膚、娃娃臉、身形修長，一旦穿上西裝立刻變得專業，全身散發獨特的個人魅力，尤其隨和性格、親切的態度、擄獲一票看屋客的心，甚至常被長輩們，當作自己孩子看待，透過換位思考顧客需求，進而培養出信任度。

擁有酷似電視劇「狼王子」男主角張軒睿的外貌，陳楷傑年紀輕輕踏入代銷業，卻從不抱怨工作時間長，必須犧牲假日與家人相處時間。他笑說，從事代銷不僅為賺錢，也是希望大學就讀行銷系專長，能夠學以致用，不僅如此，母親也從事代銷業，從小看著穿著西裝筆挺的代銷人員，專業帶看、解說的身影，不自覺也跟著嚮往這份工作。

▲▼地產花美男專訪。（圖／記者莊喬迪攝）

▲代銷界花美男陳楷傑。（圖／記者莊喬迪攝）

他鮮少向外界提及自己是單親家庭，並回憶幼稚園中班父母離異後，兄妹倆跟著母親，流連在桃園各大案場，母親白天跑單，入夜裡，一家人就住在實品屋，前後歷經長達10多年，也因為從前那段「居無定所」的日子，對於案場並不陌生，反倒多份熟悉感。

他回想，小時膽子不大，入夜後，看到空蕩蕩、黑漆漆的實品屋，也曾感到害怕，晚上洗澡，必拉母親陪伴，也遇過不少光怪陸離的事情，「比如說，某天夜裡實品屋大門，突然傳來猛烈敲門聲，一去應門，發現是白天購屋一位太太在求救，原來夫妻倆吵架被丈夫追趕，迫不得已才躲避至屋內。」

他目前在慕樺建築行銷團隊，擔任力麒建設「家家富富」案場服務接待、行銷企劃工作，是他入行接手第3個建案，期間最深刻體悟是「人不可貌相」，不能因顧客穿著、外表不如預期就喪失服務熱誠。

至於花美男外表是否對工作更加分，他表示，建案代銷工作充滿挑戰性，一般到案場客人年齡層偏高，不是為買給孩子、就是當作退休宅，多以自住客為主，做足功課才來案場，較少因長相，而有對決定所改變，反而是小孩子會把他當大哥哥一樣，不時找他玩耍。

除平日代銷工作外，陳楷傑的興趣，是攝影及室內設計，他透露，高中曾一度想從事室內設計工作，最後幾經評估，需要大量經費出國留學，所以放棄，不過現在在案場內，可以一次見到不同設計風格的實品屋，也覺得十分過癮。

關鍵字：張軒睿狼王子代銷建案慕樺力麒家家富富

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