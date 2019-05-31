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獨／30年的回憶　天母麥當勞確定6月20日熄燈

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▲▼天母麥當勞即將在6月20日熄燈。（圖／記者詹宜軒攝）

▲天母麥當勞即將在6月20日熄燈。（圖／記者詹宜軒攝）

詹宜軒／台北報導

台北人超過30年的回憶，天母麥當勞，確定將在6月20日走入歷史。根據近期在日僑學校所貼出的公告，聲明由於天母麥當勞不確定後續計畫，所以午餐外送服務將至今日結束，在地民眾甚至傳言，海底撈已在評估該店點。周圍商家透露，麥當勞1樓及B1租金即達80萬元，若海底撈打算租下整棟，月租勢必破百萬，但天母商圈封閉，是否真能支撐如此大規模的餐廳生存，也被在地人打了一個問號。

根據天母麥當勞，近期在長期配合外送午餐的日僑學校公告欄，所貼出的告示指出：「由於麥當勞天母餐廳目前不確定後續計畫，因此日僑學校午餐外送服務，至5月31日。」公告頁尾，則註明「感謝您多年的愛戴，造成不便，敬請見諒。」記者進一步洽詢天母麥當勞所處的天玉里里長潘錦雄，則證實聽聞麥當勞將在6月20日歇業的訊息，也透露街頭巷尾傳言海底撈，將接手進駐，但記者求證海底撈，截至截稿前，則未獲任何回應。

據了解，天母麥當勞整棟樓，皆由一位李姓自然人持有，周圍鄰居透露，原地主從事建築相關事業，後興建該樓、出租給麥當勞，整棟建物為地上4層、地下1層，過去除1樓及B1出租麥當勞及服飾業者，2樓曾有知名素食餐廳寬心園承租，而房東則保有3樓以上空間自用，「光是麥當勞租金就80萬元了，聽說海底撈想要租下整棟，月租金至少破百萬元。」但也有周圍房仲業者說，「現在市場消息很紊亂，天母人還是希望麥當勞整修過後，再續留天母。」

對此，記者求證台灣麥當勞，回應如下：「台灣麥當勞基於整體商業考量，天母餐廳將於6月下旬結束營業。」也證實這間陪伴台北人超過30年的老店，確定在暑假前畫下句點。

針對麥當勞退租後的效應，台灣房屋智庫資深分析師陳炳辰，當地雖屬天母圓環正商圈，但人潮已不若過往，店面行情約落在每坪2500元左右，投報率約2%，而按照先前連鎖店開出的價格推估，整棟4層樓出租將會落在130~140萬元，為區域相當高的價碼，由於此區店面市場仍以1樓為主要訴求，在地消費實力，也無法支撐商家可做大面積、高租金的成本支出，若非如傳聞有大型餐飲店面進駐，租金價碼實不太接地氣

關鍵字：麥當勞天母熄燈海底撈

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