韓流飄散？　高雄房市交易量陷入冷靜期

▲韓流過後，高雄房市趨於冷靜。（圖／記者呂佳賢攝）

詹宜軒／台北報導

高雄熱過頭？根據台灣房屋統計旗下各店頭在5月份成交的價量表現顯示，成交量以台北市月增率最高達14.4%，高雄市則月減降8.5%，為全台7主要城市之中吊車尾。另就成交價格來看，僅新北市、高雄市向下修正，其餘皆維持微幅上漲的局勢，尤以台中市上漲近3%最多。

台灣房屋指出，5月全台7主要城市各店頭交易量，以台北市表現最佳，月增14.4%，桃園市、新竹縣市、台中市，普遍都在2.6~3.1%間；表現最差的是高雄市，交易量月減8.5%、其次是新北市，交易量月減超過5%。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，高雄房市受韓流發酵，帶動信心買盤，在今年上半年增溫不少，目前已經逐漸回到基本盤，「台北市本月買盤增溫最明顯，因市場走跌時，精華區房價最慢降價，市場走揚時，精華區房價優先回溫，因此台北市買氣回溫，價格微幅小漲，也呈現出整體房市盤整築底的態勢。」

就交易價來看，台中市月增2.7%最多，其他縣市則呈現盤整局面。台灣房屋七期惠文特許加盟店東陳裕方認為，目前台中不僅住宅產品，買氣意願高，以長期置產為需求前提，高總價收益型物件買氣，也逐漸增溫，尤其在嶺東商圈、逢甲和五期，總價1000~3000萬元左右，透天型態的收租套房，詢問度最高，因此帶動價格略為攀升。