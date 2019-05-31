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有巢氏房屋=社區專家印象太強！買社區指名度超高！

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【企劃特輯】

2003年成立的有巢氏房屋，主打「社區大小事，就找有巢氏」的在地經營形象，成功形塑「社區專家」的品牌定位，親切的「小巢」在消費者心中更是深植人心。2019全新店視廣告推出的同時，有巢氏房屋在全台的店數也再度往前推進，邁向300店，目前全台約有3,600位熱心房仲經紀人「小巢」，深入各社區提供在地房產服務。

▲永慶 。（圖／品牌提供）

▲有巢氏房屋社區專家形象深植人心。

近期正在熱播的有巢氏房屋品牌廣告，片中親切的「小巢」熟練地回答著客戶詢問的社區大小事，無論是餐廳、大眾交通工具，周邊生活機能等，「小巢」都暸若指掌，再加上拿個蘿蔔招呼的市場可愛阿姨，將小巢與在地鄰里的友好關係溫馨呈現，完整詮釋有巢氏房屋的品牌精神。

▲永慶 。（圖／品牌提供）

▲小巢廣告內容貼近生活，讓人更能融入！感受社區專家的親切。

同時，委託東方快線針對網路進行的市調顯示，無論在知名度與指名度上，有巢氏房屋都拿下第二名的好成績，而進一步詢問民眾對於哪一個房仲加盟品牌最符合「在地服務社區專家」形象，有巢氏房屋也已近4成的高支持度(36%)，奪得冠軍！

▲永慶 。（圖／品牌提供）

▲有巢氏房屋在問卷中在房仲印象中， 詢問哪一個房仲品牌最貼近「在地服務社區專家」形象時獲得第一名。

根據有巢氏房屋統計，在社區土生土長、或者長期居住、工作在地的「小巢」經紀人，就占了6成，永慶房產集團加盟事業處莊志成總經理說明：「消費者在買房子時，不僅在乎房屋物件的屋況與價格，居住環境、生活氛圍，及週邊生活機能也是重要考量點，掌握在地生活圈是專業房仲經紀人不可或缺的能力，有巢氏房屋緊抓『社區專家』的品牌定位，網羅熱心親切、主動積極的在地居民加入成為『小巢』，符合客戶的期待，讓有巢氏房屋成功贏得認同，擄獲消費者的心！」

此外，「小巢」社區專家的形象，不僅展現在房地產買賣服務，也發揮在回饋在地的公益行動中，周末假日在許多社區都能看見「小巢」熱心服務社區的身影。就曾有社區住戶因曾受過有巢氏房屋服務，進而積極推薦子女加入社區「小巢」的服務行列的案例。

在全台即將超越300店的同時，有巢氏房屋將擴大招募有相同理念，且對房地產工作有興趣的求職者，熱情加入服務行列。

▲永慶 。（圖／品牌提供）

▲全台服務店數邁向300間！期待實現全台一社區一小巢願景。

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關鍵字：有巢氏房屋買房

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