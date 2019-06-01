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有這手面相「一定能買房」！手上有H字＝不動產線　田宅宮完美：可能有祖產

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▲▼買房子。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲買房是許多人一輩子的目標。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

許多人辛苦賺錢一輩子，就為了存錢買房子，但也得要看平時個人用錢習慣，和是否有財務規劃。命理專家就在節目透露，有2種手相和2種面相的人，只要努力打拚，一定可以買到房子；其中，手相部分是有「不動產線」或「豪宅紋」，而面相部分則是「田宅宮完美」和「地庫豐厚」。

命理專家黃友輔在臉書粉絲專頁《黃友輔命理研究室》貼出節目片段，他在節目上放出4張圖片，並分別說明長相特色「我分為手相跟面相來講，每種列它2種特色」，有這些特色的人，只要認真努力打拚，就一定買得到房子。

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手掌,手相。（圖／記者李佳蓉攝）

▲手上若有「不動產線」，只要努力就能買房。（示意圖／記者李佳蓉攝）

手相部分：

1.不動產線

黃友輔表示，如果手上有2個往上的主要線，一條中指往上的是事業線，另一條無名指上去的叫成功線，2條線間有連接線的話，這條連接線就叫不動產線。

命理專家說，事業線代表事業的打拚成功，成功線代表做事或做人的成功，中間有連接線的話就是錦上添花，代表事業不是只有錢，從錢財化成更高一級，「變成是庫，就是你的房子」，能夠穩穩地留得住的意思。

而這個線跟年紀可能會有關係，一般來講，年輕、約10幾20歲時，可能還不會有這種線，大概要2、30歲，甚至有些要3、40歲才會漸漸顯現出來。「當你顯示出來的時候，沒錯，你一定會有不動產」。

2.豪宅紋（金豪宅）

黃友輔表示，這個線比較玄，而且因為它很小很小、要慢慢觀察，但大部分的人都會有。他解釋，名稱上的「豪宅」不是指一定要200、300坪，或別墅有庭院等等，「我剛剛講過，只要覺得依照你的條件，你找到一個理想的房子就是豪宅」。

命理專家說，這條線在感情線上面，會有一個小小的、甚至看不太清楚的三角形，「就表示你的努力之後有成功，這成功能買到你理想的房子」

▲▼ 。（圖／命運好好玩 官方頻道）

▲命理老師解析手面相。（圖／翻攝自命運好好玩 官方頻道）

面相部分：

1.田宅宮完美

黃友輔說，眉毛、眼睛之間就是田宅宮，完美的田宅宮就是「這邊不要太近、不要逼急、不要有雜毛、不要有疤痕破壞」，如果開朗是更好。

命理專家透露，田宅宮完美的人，可能祖上就有留房子給他，或是他自己努力也一定可以得到，「田宅宮完美的人，可能有祖產，或者你自己一定會拚到一個很理想的房子」。

2.地庫豐厚

最後，黃友輔表示，除了田宅宮，臉上還有一個重要的地方可以看，叫做地庫豐厚，地庫指的則是腮幫子到下巴處，這裡有肉豐滿的話，就是地庫豐厚，「人的臉上這個地方叫庫，什麼叫庫呢？一定是比房子還要再好叫做庫」。

黃友輔說，一般人只有房子，有庫一定是有錢人家，「有錢人家就不只自己住的房子，以前人是穀倉嘛！要存什麼東西，他要很好的倉庫」，所以如果有漂亮的地庫，表示會因為房地產越賺越多錢，除了有豪宅、有好房子之外，還有別的房子。

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▼田宅宮完美的人可能有祖產。（示意圖／記者李佳蓉攝）

皺紋,照鏡子。（圖／記者李佳蓉攝）

關鍵字：手相面相買房

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