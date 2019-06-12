東湖雙捷運＋機能大利多！科技業、區域客搶進場　珍稀新案3個月剩個位數

▲熱銷的「竹城。有樂町」以「買一戶就少一戶」的氣勢橫掃房市。可讓住戶高坪效規劃的兩房為主力房型。（圖／記者湯興漢攝，下同）

房產中心／綜合報導

台北擁有內科、南軟兩大科技園區，這兩地不僅承載北台灣高科技產業的發展，在提供大量就業人口的同時，更帶動在地購屋需求！隨著房市下修，去年開始市場漸漸回溫，推案量更是大增，但多數想出手的民眾都還在期待，是否還有繼續下修的空間？畢竟房價一漲一跌動輒就差了百萬，大家都怕買貴了，有些人更怕選錯地點，未來想換屋還得賠本賣出，想想就心痛。然而，在今年二月底、於東湖開案的「竹城。有樂町」，每週湧入近百組看房民眾，在距今三個多月的銷售期內幾近完銷、即將絕版。

專案經理周道宏表示，進場前做過一波評估，能夠在3個月就熱銷九成，其實已在銷售端的預期之內。「竹城。有樂町」鄰近內湖科技園區、距離捷運東湖站僅500米，一站就可到南軟，兩站即可再轉一站到高鐵、台鐵、兩條捷運「四鐵共構」的南港站，有著「雙捷運」的熱賣優勢，更是兩個科技園區的「正核心」！

受自住客青睞的還有已成型2、30年的東湖生活圈，「竹城。有樂町」鄰近就有傳統市場和家樂福、頂好、全聯等賣場，採買時更好比價，周邊在地美食選擇多，經營數十年的店家更是美味保證。區域內有國小、國中、高中共6所學校以及1所公幼，更是時下爸媽重視的書香學區。位在捷運東湖站後方的哈拉影城，不只讓在地人近距離追首映，獨創的親子電影院更將影廳改造得更適合爸媽帶小小孩一起享受電影時光，是民眾近年超有感體驗。如今野餐踏青正夯，東湖剛好有大大小小的公園共14處，距離「竹城。有樂町」僅4分鐘腳程，就有3,000坪樂活櫻花公園與萬餘坪的南湖右岸河濱公園，春天時節開滿的櫻花和蔥綠草地，怎麼拍都是打卡美照，不用跑到日本韓國，就能與孩子親近大自然。除了生活上的吃喝玩樂，整個東湖生活圈也有各大銀行、電信業者進駐，想處理日常業務，不用跑遠遠，甚至更有效率。

位於內科、南軟的核心點，又有著機能一次到位的便利性，讓「竹城。有樂町」尚未開案就吸引科技新貴與區域客的目光。周道宏認為，由於東湖發展行之有年，新案不多，一但有建案推出，同時也像「竹城。有樂町」一樣有著絕佳稀有的地點，自然讓人趨之若鶩。

但要讓自住客在短時間內決定入主，地點、機能固然重要，方正、高坪效的房間格局也是一大賣點。零店面純住宅的「竹城。有樂町」規劃一層4戶雙電梯，主打27坪兩房、37坪三房與少數的43坪4房，戶戶邊間、雙面採光，且都有著空間不小的後陽台，放置洗衣機、曬衣架綽綽有餘，讓看房客眼睛一亮。「主打的兩房其實可以2+1，飯廳或客廳旁邊靠窗處，有足夠空間可用簡易的拉門或和室，隔出一個讓孩子玩樂，或爸媽看書、放鬆、休憩的空間，同時不擋住照入室內的自然光源，因此很受想要三房但口袋還不夠深的小家庭喜愛。」全房型基本標配包括鑄鋁防火鋼木門、智慧電子鎖、力霸氣密窗、耐磨木地板、白馬磁磚、櫻花三機、TOTO水龍捲馬桶與免治馬桶蓋等。公設有挑高7米3迎賓大廳、交誼廳、閱覽室，以及偏向打造成兒童遊戲區的多功能教室，健身房也擺放遊戲機具，讓爸媽平日舒壓。

▲實際坪數可做到2+1的兩房，公共空間與房間都相當開闊。

▲竹城建設以日式精工著稱，「竹城。有樂町」更推出有感升級標配，包括在廚房增設層板電器櫃、五金鋁條掛鉤等，衛浴也設置鏡櫃、浴櫃和手機充電座。

▲格局方正的三房，主打兩套衛浴都有開窗通風，每間房放得下雙人床，但坪數精簡、總價低，因此銷售速度快。

在科技業加持下，內湖、南港的房價始終「走在很前面」，過去南港更曾飆到百萬開價，但周道宏表示，東湖一直是兩大科技園區周邊CP值超高的區域。「現在科技業想在公司周邊購屋，多會先從大直看起，依序再看內湖、東湖、南港，但其實以生活機能來說，東湖最宜居，平均6字頭的價格比起7字頭的大直、內湖、南港更是親民好談。目前東湖約10幾年的知名社區開價約55～60萬，『竹城。有樂町』2房總價含車位1850～1950萬、3房2400～2600萬元，開價約60萬初頭，就可以入主機能、規劃都已經很完善的新捷運宅。」目前9成客戶有3成工作在內科、1成在南軟，剩下近6成都是區域客，也顯示東湖的首購、換屋剛性需求相當強勁。

▲「竹城。有樂町」接待中心。