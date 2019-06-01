新光重劃正核心美地！公園當鄰居精裝修超給利　三亮點讓住戶「熊幸福」

房產中心／綜合報導

人人心中理想的家各有不同，但生活機能絕對是首要重點，想要走幾步路就有吃的玩的，若有捷運就更好了，咻一下就到另一個熱鬧商圈，無縫接軌好友的掃街行程。開車族更想要聯外交通便利順暢，只要車子上路不卡卡，就算是上班也都是好心情。但到底何時才是下手的好時機呢？大家都在等房價更漂亮一點，但其實若有自住剛性需求，找到夢想中的美宅就別再猶豫，住起來「幸福」最要緊！

雖然買房也不能只靠衝動，但最近網路流傳的3支短影音，就讓人看得好心動。影片中只有一號表情的憨厚男主角，讓網友笑問：「是全X先生2.0嗎？」一開始他就帶著爸媽們齊步走，腳沒抬幾步就發現「新興商圈就在旁邊耶」，早午晚餐懶得煮，下樓就有得吃。「平常補貨的超市就在對面」，出門只要提一只菜籃，馬上挑馬上購。住屋附近更有「捷運紅線太原站」，一卡行李箱搭上就接高鐵，遍行台灣無阻，附近的「74號快速道路」更讓有車族中部各地走透透，熱鬧兼具便利性，住在這區真的超「給力」。





▲住在熱鬧商圈旁，附近又有紅線捷運，是許多人夢想的住家環境。

憨厚男主角接下來還化身為孩子王，率領一群孩子在住家旁的公園、國小做健身操。其實現在的家長就是現代孟母，不只在乎住家附近是否就有國小、國中，讓孩子一路念到大，更希望為了他們的身心健康，選擇有大片綠意的社區，鄰近還有公園可以跑跳，「生活一定要有綠，運動要在自然裡」，看過百百款建案，多數讓人想一秒下手的關鍵就是社區超「給綠」！





▲現代爸媽喜歡把家搬到孩子學校附近，然而社區規劃和鄰近公園綠地，對於愛跑跳的孩子來說，也很重要。

畫面接著轉到室內。憨厚男主角知道，買房實在不是簡單事，好不容易找到夢想中的房子，交屋後才想到還要再花一筆錢裝潢，看著存款少一大半的戶頭，讓人覺得好厭世。現在最流行的精裝修方式服務，就是派出專業團隊量身設計，把家裡的裝潢施工一次做好，沒料到有建商除了做好還想要做滿，最後更把風格家具、必備家電全部備齊，一條龍的服務不只讓利，而且超「給利」。

▲從建設到裝潢一步到位的建案，備受時下購屋族歡迎。

深耕台中，一連開出4個「幸福」建案的大毅建設，近來聚焦在地新亮點太平區，近5年總推案超過百億，加上致力於其他建商沒有的差異化服務，包括永久服務、年度健檢、10年防水保固、社區營造等，連年創下口碑。



此次最新推案「熊幸福」基地，不只座落在新光重劃區正核心2千多坪大基地上，且三面臨路退縮，讓出社區公共大空間，房型規劃38～53坪、3至4房，含精裝修每坪開價25～28萬元，現在更打出「給力+給綠+給利」，提供購屋族需要的便利生活機能，同時滿足都市人對綠意的渴望，更在住家規劃上給予裝潢協助，讓怕麻煩的住戶們都大大鬆一口氣，從買房到入住，只要抱著一顆等待幸福的心。