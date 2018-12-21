買房配裝潢正夯！入住台中新光重劃區綠意宅　一卡皮箱就能搬「好幸福」

▲一卡皮箱不只能入住租屋套房和度假旅館，還可以就這樣簡單輕鬆搬進屬於你的新家。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

好不容易存一筆頭期款，買下心目中夢想的房子，沒想到最後的裝潢對屋主來說，才是真正的戰場。一般「標準配備」建案交屋後，僅有隔間等基礎裝潢，有些建商頂多再附釘死的儲物櫃、廚具等，其餘包括冷氣空調、家電等，都要屋主貨比三家、親力親為，對於本身就是忙碌上班族的屋主來說，「有房還不能住」這個階段最讓人心裡崩潰。也因此，現在不少建商主打「買房配裝潢」，讓屋主買到的不是房子，而是一個完整的「家」。

到底這兩種建案之間差異有多大？現在就有人拍成短影片，一樣的家庭、不同的選擇結果，讓網友看了衝擊超大。首先就是「裝潢問題」，買什麼家具、家電前，就得自己丈量房間的長寬高，如果還要多做隔間或天花板，更是讓屋主心慌慌，就怕一弄不好，住新房的好心情都毀了。但入住裝潢屋就不一樣了，當這家人還猛抓頭的同時，「平行時空」的那家人已經置身在灑滿陽光的客廳中，地板鋪著溫馨地墊，陪孩子悠哉地玩樂，時間就該「浪費」在美好事物上。

▲近來在網路上流傳的影片，敘述同個家庭、不同的買房選擇，入住後的感受可說是天差地遠。

再來是「冷氣自己來」，冷氣噸數與房屋坪數該怎麼對照？滿額送贈品有沒有比較划算？琳瑯滿目的規格和價格看得眼睛都花了，還是討論不出個結果，「平行時空」那一家的爸爸已經順手拿起遙控器，冷氣嗶一聲，瞬間吹出清爽涼風，幫玩桌遊的媽媽小孩搧去熱氣，頭腦清醒繼續再戰。

▲忙碌自住客講求居家空間舒適的同時，也希望能在極高的效率下，馬上享受住進新房、有家人陪伴的溫度。

裝潢、冷氣都留給屋主煩惱的結果就是「勞心勞力」，本來打算請來室內設計事務所，通包所有家電與擺設，卻沒想到事務所給的報價單，明顯就是把屋主當凱子狠削。在此同時，「平行時空」那家人早就請朋友來家裡作客，看著友人住進超舒適的居家環境、一家人幸福滿滿，讓朋友好生羨慕，原來現在買房兼配裝潢的趨勢，不只吸引人，還能讓人更快住進夢想中的家。

▲如今買房配裝潢正夯，在與建設公司的溝通下，即能打造夢想中的裝潢氛圍。

以「不只是房子而是家」的理念打造幸福好宅的台中在地知名建商大毅建設，在新光重劃區推出的「好幸福」建案以43坪3房、53坪4房為主，更主打「買房配裝潢」活動，以全戶精裝修模式祭出名師設計的系統衣櫃、精美家具，加上HITACHI吊隱式空調、全室耐磨木地板、燈飾等標準配備。現在，「一卡皮箱即刻入住」這句話不只適用於租屋市場，首購、自住客買房也不用再為了居家空間耗費心力，all in one的別緻溫馨居家氛圍，更讓屋主一踏進家門就捨不得再走出去。

▲除了買房配裝潢，讓屋主在裝潢工作上鬆一口氣，建案也主打多元健身器材、親子社區活動等，讓住戶平假日都不怕無聊。

社區大廳挑高寬敞，整體空間與外觀也都以點點綠意和木質調設計，疲憊一整天的屋主回到家，身心靈即刻放鬆沉澱，療癒滿滿。公設更有寬闊的健身房，機型一應俱全，提供住戶一個打造運動習慣、活力健康加倍的場域。長年深耕台中的大毅建設，也成立「大毅幸福教育基金會」串連各大社區，跟著基金會舉辦的親子活動，和孩子共度難得暖心時光，在「好幸福」社區感受從來沒想過的超值幸福。

▲位於台中新光重劃區的「好幸福」建案緊鄰74快速道路，聯外交通方便，建商更祭出「買房配裝潢」吸引首購族和自住客，目前所剩戶數不多。

好幸福︱基本資料

大毅好幸福官方網站>>>

基地位置：育賢路與立文街口 (新光重劃區)

基地規模：約915坪

戶數規劃：160戶,店面3戶

產品規劃：3~4房

樓層規劃：地上15樓、地下4樓

公 設 比：約32.5%

連絡電話：(04)2391-4477

全案規劃：大毅建設股份有限公司

投資興建：誠石建設股份有限公司

建築設計：開務建築師事務所

景觀設計：大毅建設規劃部設計

公設設計：大毅建設規劃部設計

結構設計：鋼筋混凝土