竹城表參道　經國重劃區三大重大建設一次到位

記者張瑞傑／台北報導

如果地段代表著房地產的基因，那麼區段發展就代表房市的後天體質。位於桃園的經國重劃區鄰近南崁交流道，在面積不大的重劃區中，1年內將擁有幸福路開通、轉運站營運、捷運綠線動工三個重大建設同時到位，後市可期。「竹城表參道」5分鐘內可分別抵達規劃中的G12站與經國臨時轉運站，未來幸福路開通後，更可快速連結雙交流道，機能性十足。

根據發展藍圖，未來幸福路將打通、連結中正北路至中正交流引道，可說是桃園市唯一有雙交流道的重劃區。捷運綠線G12站以及類似台北京站、板南線市府站的「經國臨時轉運站」配置，其中經國臨時轉運站2019年2月通車，和欣、統聯以及三重、桃園客運等，都會到轉運站，公車6條路線、330車次。

▲其中經國臨時轉運站2019年2月通車，和欣、統聯以及三重、桃園客運等，都會到轉運站，公車6條路線、330車次。（圖／記者張瑞傑攝）

面積雖然僅25公頃，不過經國重劃區周邊未來長榮貨櫃中心、中油等大型產業搬遷後，將再陸續發展2~4期。 現場專案經理表示，「竹城表參道」在無低單低總訴求、還賣的動，達到周成交4戶、最高8戶的成績，最重要的還是區段發展的未來價值。 再者，經國重劃區往南車程5分鐘通達中正藝文特區，房價僅該區的1/2至1/3，可說是桃園最受矚目的重劃區之一。「本案均價25萬元，堪稱CP值最高，近2個月吸引投資客，30組來客中除了空姐等自住客，更不乏2組投資客。」

▲「日和咖啡廳」， 推出午、晚餐套餐系列，包括牛肉麵、義大利麵、 日式咖哩雞肉麵，以及下午茶系列的鬆餅、夏威夷披薩、漢堡、米糕、咖啡、汽水等餐點。（圖／記者張瑞傑攝）

雖然經國重劃區周邊機能便利，但小環境的生活機能尚不足，因此「竹城表參道」特別將以往屬於豪宅住宅才擁有的「餐點服務」，「竹城表參道」在社區公設中引進「日和咖啡廳」， 推出午、晚餐套餐系列，包括牛肉麵、義大利麵、 日式咖哩雞肉麵，以及下午茶系列的鬆餅、夏威夷披薩、漢堡、米糕、咖啡、汽水等餐點 ，打出「今天不想煮，就到樓下吃」訴求，讓住戶用餐、朋友來訪時倍感方便與溫馨。

▲全區導入兒童遊戲區、瑜伽室、咖啡廳、健身房、撞球室、圖書閱覽室以及200坪的中庭花園，打造全齡化的公共設施，公設比僅32%。 。（圖／記者張瑞傑攝）

全案規劃「新宿區」、「六本木區」兩區住宅大樓，以28至50坪、打造2至4房住宅，訴求首購與小家庭；並導入兒童遊戲區、瑜伽室、咖啡廳、健身房、撞球室、圖書閱覽室以及200坪的中庭花園，打造全齡化的公共設施，公設比僅32%。