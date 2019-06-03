台中房市交易3天王洗牌　南屯區竟輸這區

記者黃靖惠／綜合報導

台中房市交易3天王，原由3大屯區蟬聯，但南屯區卻在5月退出黃金陣容。根據台中市地政局公布5月買賣移轉棟數，全市單月交易量突破4000棟，創下41個月來新高紀錄，交易熱區則為北屯區、西屯區、北區3區。房仲業者分析，台中交易王北屯區，因受惠大批交屋潮挹注，加上台74線快速道路通車話題、1字頭房價吸引首購族，持續推升放大移轉量。

今年農曆年後自住客看屋人潮開始出籠，329檔期、520檔期建商銜接衝刺推案，顯見民眾購屋氛圍強勁，新成屋、中古屋也各有表現，各都多受惠交屋潮挹注，其中，台中市5月份房屋交易量突破4000棟，突破過去房地合一稅上路前移轉高峰期，創下41個月來新高紀錄。

另外，台中此次前3名交易熱區也洗牌，改由北屯區667棟、西屯區534棟、北區404棟。

于靜芳表示，台中交易王北屯區，因受惠大批交屋潮挹注，加上台74線快速道路通車話題、1字頭房價吸引首購族，持續推升放大移轉量。

台灣房屋松竹十一期特許加盟店東黃鉦凱表示，北區和北屯區皆屬房價親民區，尤其北屯11期棒球場周邊，午陽和中信集團主導的BOT案，第一期停車場已完成，緊接著後面第二期中信飯店百貨，也將進行中，北屯機捷專區好市多進駐，綠線捷運可望在2020~2021年通車，整體商圈機能，可望大幅帶動。