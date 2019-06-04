美國留學！他回台北工作「月領10萬」　預算15K租房嚇壞：全是破屋...

▲海歸新鮮人月入10萬元，打算挪2萬元租房子。圖為台北市信義區。（圖／記者季相儒攝）

記者黃君瀚／綜合報導

北漂新鮮人到台北打拼、租屋，一個月預算多少合理？就有從美國修業回台的海歸哥近期收到不錯的台北公司offer，薪水加獎金平均月領10萬元；不過找窩之路可就不太順遂，看了幾間租金1萬、1萬5千元的房子，品質與環境堪稱鬼屋，無奈之下打算把預算拉到2萬元，卻只得到一堆勸阻，「每個人都笑我白痴」！

男網友日前在Mobile01貼文，提到最近剛從美國學校畢業回台灣，新鮮人的求職之路也算幸運，順利在台北找到好工作，月薪約7萬元，如果再加上獎金、年終一類，換算下來平均月薪更是高達10萬元。

不過既然要在台北工作，非「天龍人」的海歸哥自然需要租房，這陣子就是一連串的看屋之旅。他心想大學時代在新竹花4千元就租到很不錯的，現在預算設定1萬元應綽綽有餘，結果去看房發現屋子內裝普遍很破，外面環境也很糟，很可能因為附近多是餐飲業，「看房的時候發現屋子門口還有幾隻老鼠在竄」！

▲示意圖，圖為飯店套房。（圖／資料照）

有了不愉快的經驗，海龜哥馬上把租屋預算拉高到1萬5千元，不料看了房發現差不多雷，環境依舊差勁，和月租1萬元的相比只有地段更好，「剛好在捷運站旁邊而已」。他說，這是人生第一次在台北找房，沒想到要住好屋得花這麼多錢，心想乾脆用月租2萬元下去找，但身邊友人一面倒反對「每個人都笑我白痴」，「想問一下新鮮人在台北花2萬（元）租房是不是太誇張？」

文章貼上網，多數網友直呼這租屋預算相當高，差不多可買房了，「怎麼不去買房呢？寧願拿2萬租屋送人」、「古歌（google）崔媽媽一下」、「依照樓主的薪水可以可以買一個小套房了啦」、「台北租金真可怕，這租金我都能在台中繳房貸了」、「我只想回樓主趕快買房，房價已落底趕快買，買來自住還是出租兩相宜。」

不過也有一派網友認為，台北租金相比房價很合理，海龜哥有高收入住好一點很合理，「台北市房價高，租金已經相對便宜了」、「樓主收入也不是負擔不起，生活品質好一點合理」、「沒必要犧牲通勤時間換那點租金」、「在台北市租2萬真的算是便宜，我朋友在士林租老公寓一個月都要4萬了」、「建議用月薪的20%到30%來負擔房屋為先，你如果有100K這樣你可以租20K到30K的房子。」