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台灣話也能有Freestyle　仲介挺饒舌社區走出台灣

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記者郭芳如／台北報導

RAP文化起源於美國，是一種帶有節奏與押韻的歌唱技巧，通常加入了大量的俗語與民間口語。而台灣也有張揚名國際的饒舌專輯「唸啥咪歌」，2016年受邀到德國紅點大獎頒獎與表演，由一位85歲的盲人阿嬤，使用月琴與大廣弦合奏，搭配即興流利的台灣話，成功讓外國人見識到了台灣的庶民文化與老而不休的態度。

▲▼ 齡差50↑同台直直撞！李英宏與84歲說唱國寶楊秀卿　饒舌混搭傳統唸歌（圖／文總提供）

台灣話Freestyle 唸歌文化。（圖／文總提供）

而這支創新風格的唸唱MV在網上瘋傳，引發討論熱潮。專輯的幕後推手，其實是來自台中的「微笑樂團」，由儲見智、林恬安這對年輕夫妻，所創立的唸歌藝術團體。10年前在大稻埕的老唱片行挖到楊秀卿老師的唸歌唱片後，開始了他們的拜師學藝之路。但2010年時發現，只剩下6位75歲以上的老藝師能傳唱，這也就興起了他們想推廣「唸歌」文化傳承的唸頭。

2011年林恬安和儲見智，接下了文化傳承的使命，在台中開設唸歌教學班，原以為沒幾個人會持續地來參加，但沒想到卻一傳十、十傳百，越來越多人想來接觸。後來更促使他們在台中市潭子區，為社區居民做教學。並在2013年申請了信義房屋「社區一家」計畫，順利地在2014年，舉辦第一屆唸歌文化節活動，成功吸引了當地居民的注意，與鄉長、議員的大力支持。

後來，該活動與雲林科技大學學生合作，運用創意，重新呈現視覺，翻轉全新的台灣藝術價值，最終得以完成此張專輯，讓全世界驚豔。並在頒獎後，引起中國、東南亞華人的矚目，並受邀參加馬來西亞喬治藝術節活動。


關鍵字：信義房屋社區一家饒舌

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