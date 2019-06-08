「紐約夢」大不易！單房公寓租金創3年新高　每月要噴9.4萬元

▲想住在紐約體驗時髦都會生活，口袋可能要夠深。（圖／pixabay）

記者錢玉紘／綜合報導

在台北居大不易，但是同樣的情形在美國各大城市更加嚴重，美國的住房網站「Zumper」就統計了全美各城市2019年的租金，最高的前10名和去年都相同。其中紐約排名第二，一房公寓的月租金中位數達2,980美元（約台幣94,287元），創下三年來的新高。



根據「Zumper」的統計數字，一房公寓和兩房公寓的全國平均中位數為1216美元以及1471美元，比起去年各漲了1.5%和2.4%。至於全美租金前10高的城市排名和去年沒有變化，加州舊金山再次拿下冠軍，在這裡一個房間租金的中位數為3700美元（約台幣11.7萬元）。

紐約市則為第二高，比起去年漲了4.6%，租金中位數高達2,980美元，為三年來的新高，去年7月統計時，紐約一房的租金中位數為2,900美元（約台幣91,756元）兩房的公寓漲價更多，比去年多了5.1%，租金中位數為3300美元（約台幣10.4萬元）。

▲在紐約，一房公寓的月租金中位數達大2,980美元（約台幣94,287元）。（圖／pixabay）

以區域來看的話，紐約市內曼哈頓地區的租金最高，其中時髦的翠貝卡 （Tribeca）、充滿豪宅的雀兒喜（Chelsea）以及擁有各式設計精品店的西村（West Village）等地區，租金價格都高得嚇人；相反地，治安普遍較差的布朗克斯（Bronx）是全紐約租金最低廉的地方。

雖然紐約租金看似持續上漲，「Zumper」提到，全美國仍有許多地區租金趨於穩定，甚至有減少的趨勢，「2018年以來，許多城市的年均成長率都在提高，市場似乎正在穩定中，但是，由於搬家的旺季才剛剛開始，租金仍有可能繼續上漲」。

▼舊金山是全美租金最高的城市。（圖／pixabay）





全美單房租金中位數最高的10個城市如下：（單位為美元）



1 舊金山（3700）

2 紐約 （2980）

3 波士頓 （2500）

4 聖荷西 （2430）

5 洛杉磯 （2250）

6 奧克蘭 （2240）

7 華盛頓特區 （2210）

8 西雅圖 （1880）

9 邁阿密 （1790）

10 聖塔安那 （1780）