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忠孝正義都更案暑假開賣　建商期望價1戶3.6億

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▲▼三圓建設董事長王光祥（右）、與機構總經理王雅麟（左）。（圖／記者詹宜軒攝）

▲三圓建設董事長王光祥（右）、與機構總經理王雅麟（左）。（圖／記者詹宜軒攝）

記者詹宜軒／台北報導

「忠孝正義案希望9月以後可以銷售，價格部分，瞄準台北市10名內豪宅『規格』。」三圓建設董事長王光祥，針對忠孝正義都更案行情，說得保守，但私下透露，希望可以達到單價250萬元，而全案除住宅外，還包括5千坪商場空間，王光祥表示：「陸續與各大百貨體系都談過，很快會有結果，預計2022年會開幕。」

三圓建設目前進行中建案，最著名的，就是忠孝正義案，王光祥曾對外透露，「全案以『Diamond Tower』為概念發想，是因為它無論就外觀、或是地標性，都會像鑽石一樣閃閃發光。」而這樣的「發光體」，是否也有「發光價」？王光祥說：「會以台北市目前前10名的豪宅均價，來做為參考。」但據了解，王光祥目標單價在250萬元以上，若以該案住宅面積每戶約145坪來看，單戶總價至少3.6億元。

目前，該案預計在年底上樑，2021年完工，規劃1~4樓為商場，5樓以上是住宅，商場部分，三圓機構總經理王雅麟表示，商場已與各主要百貨業者洽談過，很快會有結果，預計最快會在2022年開幕，「住宅希望在年底上樑前進場，預計會在9月份左右銷售，目前不少詢問者，都是住在東區30年以上的在地客。」

另外，三圓建設今年在汐止、板橋區都有新案預備進場。汐止案總基地面積近萬坪，規劃主力產品18~25坪的小宅案，標榜「共享空間」，除私人使用空間，像是辦公、休閒、社交等活動，都可以在社區公共空間內去體現，王雅麟透露：「此案單價約在35萬元左右，幾乎是600多萬就可以入手，對年輕人來說，相對輕鬆。」

而板橋案近三圓過去的推案「巨蛋」，由於鄰近大漢橋、64快速道路等高架橋，全案規劃1~6樓為停車場、7樓為公設的新加坡式集合住宅案，強調建築工法會更加穩固、安全，且視野不受阻擋，坪數規劃在23~40坪間。

對於住宅市場表現，王光祥認為，看好資金回流效應，「我們也透過公會，不斷對政府喊話，除希望可以降低境外所得的課稅、另外也開放自用住宅的購買限制。」王光祥進一步表示：「但就算資金還沒完全回流，就可以看到今年以來，市場交易就已經好轉，未來更是看好。」

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