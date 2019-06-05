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921後重啟生機　仲介深入南投荔枝社區任志工

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▲▼信義房屋參與社區一家活動。（圖／信義房屋提供）

▲信義房屋積極籌備社區一家活動。（圖／信義房屋提供）

記者郭芳如／台北報導

曾有想過手邊的零食、乾糧是怎麼來的嗎？而我們大多都吃過的「龍眼」，和與它時常搞混的「荔枝」所做成的「荔枝乾」，這個發想又是怎麼來的呢？其實是當初位於南投縣中寮鄉的社區，經歷921地震後，慢慢重建、自立、再起，轉為學習型社區。而生產荔枝的中寮鄉農民，卻飽受中盤商不平等的待遇，得不到相對的回饋。最後為制訂市場價格的不平等，才會以延長銷售期、增加產品附加價值，就是將荔枝做成「荔枝乾」，來實質地提升農民的收入。

玉荷包,荔枝,糯米荔枝,水果,果實,果園,夏天（圖／記者謝孟儒攝，荔枝萬用圖）

荔枝示意圖。（圖／記者謝孟儒攝）

南投縣中寮鄉在經歷921地震後，龍眼林福利協會慢慢從重創安置社區，轉為近年來的學習型社區邁進。整合社區協調、溝通、照護、教育等多元方向，並期待能結合在地資源。而信義房屋志工，也參與龍眼林社區舉辦的社區共餐，志工們替阿公阿嬤打菜、盛湯。透過美食開話題，一下子就拉近了年齡上的差距，阿嬤甚至找出自己手繪的畫本跟志工們分享，忽然之間他們不僅是忘年之交，更像是祖孫群聚一樣，談天說地、自在相處。

餐後，為了幫助社區農民們永遠做不完的農事，志工們話不多說，直接捲起袖子，發揮團隊合作精神，一同與社區農民整理洛神花田。志工分成兩組，一組除去洛神花植株周邊一尺的雜草，另一組則出發龍眼灶，協助烘焙荔枝乾。

最後志工到訪龍眼林社區的活動，已經進入尾聲，在滿頭大汗卻滿臉笑容的表情裡，龍眼林福利協會專案經理卓才富忍不住感性地說：「感謝信義房屋志工帶給社區長老充滿歡樂活力的一天，也歡迎志工邀請親朋好友一起走訪龍眼林，讓大眾瞭解農村、體恤農民，進而帶動農村的活力，促使更多青年願意回鄉工作，台灣農村的未來就會更美、更好。」

關鍵字：信義房屋南投荔枝龍眼社區一家

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