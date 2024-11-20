存款550萬！租房20多年「月繳4000」爽炸　單身哥猶豫：該買房嗎

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名40多歲網友已租屋20多年，擁有約550萬的存款，最近他看上兩間房子，但由於無娶妻生子的規劃，加上現在的房租僅月繳4000元，讓他十分猶豫，是否有非買房不可的必要，而PO文也掀起熱烈討論。

網友在臉書社團「買房知識家」發文提到，他目前租屋已20多年，房租1個月約4000元，房東非常佛心從未漲過價；現年45歲的他，月收4萬多元，存款則約550萬元，而未來並無娶老婆及生小孩的打算。

原PO透露，他最近看上一間30年中古大樓及一個新建案，都是兩房的，前者約500多萬，無車位，離捷運騎車7分鐘，生活機能佳；後者含車位約1200萬，走路5分鐘到捷運，生活機能稍差，但未來的情況未知，「在多方考量下，我傾向買前者，因為無須跟銀行貸款，當個房奴。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

不過，他又話鋒一轉，直言「父母早走，無兄弟姊妹，後來想到未來只有我一個人，買了房死後也無人繼承，還是繼續跟佛心房東租屋吧！不知道大家的看法如何？」

對此，網友們紛紛回應，「買500萬的房比較好，可以先租人賺房租，未來有需要再入住，老了也可以向銀行辦以房養老」、「建議你起碼買個小屋，有時候房東年老，有下一代接手時狀況完全不同」、「買下出租呀！哪天房東真的不租你還有個退路，或是等到你要去養老院，看以房養老或是出售變現都好」、「你的問題裡面已經有了答案，去下手那個500萬的案子吧」。