潤泰創新挑戰江翠最高價　市場預估飆上6字頭

▲潤泰創新國際股份有限公司董事長簡滄圳（圖右）、總經理李志宏（圖左）。（圖／黃靖惠攝）



記者黃靖惠／綜合報導

新北市板橋江翠重劃區最精華D區地段，潤泰創新建設將推出「潤泰峰匯」建案，預計今年底將完工，今天潤泰創新董事長簡滄圳表示，該建案位於板橋江翠高價區、以純住宅為主，坪數規劃27～55坪，定位為高端產品，6月3日接待中心已對外開放。而依照市場行情推估，每坪單價57～63萬元，將挑戰江翠地區新案最高價。

潤泰創新建設（9945）今天舉行股東會，去年合併營收新台幣148億餘元，合併營業利益19億元，淨利歸屬於母公司業主為99億元，至於營建事業方面去年認列營收有「松濤苑」、「潤泰京采」、「潤泰峰盛」、「潤泰禮仁」、「潤泰奇岩」、「潤泰雙子星」等建案。

今年預計興建個案為「犁和公辦都更」、「板橋民生路案」、「新店斯馨段等個案」，另外微風廣場旁的「潤泰敦峰」、江翠重劃區「潤泰峰匯」也預計對外銷售，市場推估，今年可售、預售、潛銷階段總銷金額至少300億元以上。

據營業報告資料顯示，潤泰創新今年可銷售個案包括「松濤苑」、「潤泰京采」、「潤泰峰盛」、「潤泰禮仁」、「潤泰奇岩」、「潤泰雙子星」等，而公司也表示，上述個案手頭餘屋並不多。

針對江翠重劃區內「潤泰峰匯」今年底將完工，但區同時多個新案競爭是否影響銷售？會後簡滄圳接受媒體訪問時表示，該案基地面積1735坪，且離捷運江翠站600公尺，交通機能方便，位於板橋江翠高價區、以純住宅，坪數規劃為27～55坪，被定為為高端產品，6月3日新案接待中心已對外開放，由於產品優質並不擔憂。

「潤泰峰匯」位於江翠案重劃區D區，周邊有捷運站、公園以及國小預定地，是目前最精華區段，依照市場行情推估，每坪單價57～63萬元，將挑戰江翠地區新案最高價，預估總銷金額至少30億元以上。

另外，中美貿易戰延燒是否影響未來推案布局？簡滄圳表示，中美貿易戰開打、人潮及錢潮回台，部分高資產族群看準新莊副都心旁有捷運線，轉而到周邊購屋，且公司短期間並不會為了中美貿戰改變推案政策。

不僅如此，針對央北重劃區「新店斯馨段」推案未來發展，他認為，央北重劃區基地鄰近捷運小碧潭站，開賣後會比江翠北側價錢更有好。

另外今年第4季即將潛銷「潤泰敦峰」也被股東質疑鄰近高架橋、區段位置不佳，恐將影響銷售成績，他說明，該案位於精華地段、於微風廣場旁，預計年底推出會得到社會注目，雖周邊有高架橋仍距離54米棟距，仍是非常寬，目前豪宅市場多超過150坪以上的產引，而該案82到92坪，為台北難得可見的輕豪宅。