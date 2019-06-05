大稻埕囝仔專在延平北路蓋房　在地客一次包整層不手軟　

▲常殷峰澤與延平北路已完工建案。（圖／記者詹宜軒攝）

詹宜軒／台北報導

號稱延平北路推案王的常殷建設，光是在延平北路一段一帶，就推案邁入第7棟，而新案「常殷峰澤」基地廣達892坪，常殷建設董事長陳暉鵬表示：「我父親在迪化街賣布起家，這塊地我們整合12年才完成，也是公司歷年在延平北路規模最大的一塊。」據了解，全案單戶總價自5千萬元起，銷售已達7成，其中不乏在地迪化街餐飲業者、或是台商、自營商。

在迪化街經營布行起家的常殷建設，深耕在地26年，其中在延平北路一段成屋已有6棟，包括現在銷售並興建中的「常殷峰澤」則共計7棟。陳暉鵬透露：「在區域買房的，多半是在大稻埕與迪化街發跡的台商、自營商，不見得有多顯赫的背景，但兢兢業業一輩子，就希望買間能與家人同住的好房子。」

▼常殷建設董事長陳暉鵬。（圖／記者詹宜軒攝）

負責代銷「常殷峰澤」案的甲桂林廣告副董事長曹瑞濱就說：「這個案子規劃50~140坪，一層4戶的產品，甚至有2組客戶，一次斥資近2億元，包下整層。除凸顯資金回流置產的實力驚人，也顯見此案備受信賴。」

陳暉鵬指出，「常殷峰澤」基地面積約892坪，歷經12年整合地主戶，才有今日的規模，未來規劃地上24層建物，不僅是常殷建設在延平北路，基地最大的開發案，將來也會是延平北路一段一帶，最醒目的地標建物，「是公司成立26年的代表作，未來我們總公司也會搬進這個社區的2樓，等同直接服務已購客。」據了解，全案每坪價格在85~92萬元間，單戶總價自5000萬元起，目前常殷建設在延平北路一段，還有其他合建案正在洽談中，陳暉鵬說：「看好未來雙子星計畫實踐，此區發展潛力還有很大的空間。」

▼常殷建設歷年指標推案。（圖／記者詹宜軒攝）