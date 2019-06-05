ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

大稻埕囝仔專在延平北路蓋房　在地客一次包整層不手軟　

ETtoday房產雲

▲▼常殷峰澤與延平北路已完工建案。（圖／記者詹宜軒攝）

▲常殷峰澤與延平北路已完工建案。（圖／記者詹宜軒攝）

詹宜軒／台北報導

號稱延平北路推案王的常殷建設，光是在延平北路一段一帶，就推案邁入第7棟，而新案「常殷峰澤」基地廣達892坪，常殷建設董事長陳暉鵬表示：「我父親在迪化街賣布起家，這塊地我們整合12年才完成，也是公司歷年在延平北路規模最大的一塊。」據了解，全案單戶總價自5千萬元起，銷售已達7成，其中不乏在地迪化街餐飲業者、或是台商、自營商。

在迪化街經營布行起家的常殷建設，深耕在地26年，其中在延平北路一段成屋已有6棟，包括現在銷售並興建中的「常殷峰澤」則共計7棟。陳暉鵬透露：「在區域買房的，多半是在大稻埕與迪化街發跡的台商、自營商，不見得有多顯赫的背景，但兢兢業業一輩子，就希望買間能與家人同住的好房子。」

▼常殷建設董事長陳暉鵬。（圖／記者詹宜軒攝）

▲▼常殷建設董事長陳暉鵬。（圖／記者詹宜軒攝）

負責代銷「常殷峰澤」案的甲桂林廣告副董事長曹瑞濱就說：「這個案子規劃50~140坪，一層4戶的產品，甚至有2組客戶，一次斥資近2億元，包下整層。除凸顯資金回流置產的實力驚人，也顯見此案備受信賴。」

陳暉鵬指出，「常殷峰澤」基地面積約892坪，歷經12年整合地主戶，才有今日的規模，未來規劃地上24層建物，不僅是常殷建設在延平北路，基地最大的開發案，將來也會是延平北路一段一帶，最醒目的地標建物，「是公司成立26年的代表作，未來我們總公司也會搬進這個社區的2樓，等同直接服務已購客。」據了解，全案每坪價格在85~92萬元間，單戶總價自5000萬元起，目前常殷建設在延平北路一段，還有其他合建案正在洽談中，陳暉鵬說：「看好未來雙子星計畫實踐，此區發展潛力還有很大的空間。」

▼常殷建設歷年指標推案。（圖／記者詹宜軒攝）

▲▼常殷建設歷年指標推案。（圖／記者詹宜軒攝）

關鍵字：延平北路大稻埕迪化街常殷甲桂林常殷峰澤

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

包租代管不接地氣　4大敗筆浪費納稅人血汗錢

包租代管出包頻頻，包括積欠房東租金、假合約詐領獎勵金等事件，接二連三鬧上新聞版面。對此，房地產業界大老跳出直指，包租代管倉促上路，「根本是為『空屋移轉社宅』掩飾政績，同時違建戶還能納入獎勵對象範圍，也未明訂獎勵對象應為空，加上打高空的理論派，難以執行。」4大敗筆，致使該法弊端連連，令人心寒。

6月4日 12:44

狂起雞皮！淡水18層大樓「神秘白框打X」　網愣：外星人做記號

密集恐懼症慎入！有民眾行經淡水路上，驚見某社區大樓外牆上，畫滿無數個框框，還出現「X」符號，彷彿是外星人做記號般，讓人越看越毛。

6月4日 11:57

影／北市新案單價只要25萬元　這種算法惹民怨

對岸同胞入侵買房？連宣傳單都專為他們所設計嗎？近期在網路上高度流傳的一張售屋宣傳單，標榜「台北市蘊藏一個國際村」，距離松機國門甚至只要1.5公里，如果沒仔細看，單價25萬元煞是吸引人，但該單價卻是以「平方公尺」計價，而非台灣慣用的「坪」，若換算每坪單價，則已來到8字頭。對此，負責該建案銷售的人員指出，「近期看屋的，有不少國際級人士，平方米計價，是國際趨勢，並非譁眾取寵。」

6月4日 11:53

垃圾變身居家好幫手？　4招牛奶盒起死回生術

6月4日 11:51

汐止新建案「37坪4房」怎麼隔？　網推「書廚心洞」新空間

買房是人生大事，新北市一起新建案廣告標語引起網友討論，因為廣告上寫著「37坪、4房」，讓人開始好奇「37坪扣掉公設後，4房到底要怎麼隔間？」

6月4日 10:43

8000元租豪宅透天！鏡中驚現「爛臉女躺浴缸」　閨蜜抖查…和凶宅同地址

小心租金太便宜有「詭」！一名女網友發抖直呼，日前朋友在高雄找到一間豪宅透天，租金8000元實在太便宜，本來與房東相約晚上看房，怎料原PO還沒到現場，就在鏡子裡看見一名女子全身鮮血倒臥浴缸裡，她嚇得輸入地址查網，竟發現是凶宅。

6月4日 10:28

MLD進駐微風南山驚傳失利？3餐廳開店2個月全熄燈　震撼業界

高雄MLD集團旗下étage 15 ENJOY TABLE、悅品飲茶及悅品擺酒3間餐廳，4月1日才斥資8千萬進駐微風南山百貨，不過沒想到短短2個月卻突然無預警停業，3家餐廳在日前公告只營業到5月31日，只開店60天也引起業界震撼。

6月4日 04:09

影／打拚10年換來31年海砂屋！水泥一掰就碎…蘆洲水電工哭了：不敢讓孩子知道

10多年來的努力全化成灰！新北市一名王先生控訴，夫妻倆為了3個孩子打拼多年，好不容易存到200萬頭期款，買下位於蘆洲的31年中古屋，怎料交屋後才發現房子竟然是「海砂屋」，天花板上的水泥宛若是餅乾一樣，伸手輕輕一剝就能整塊掰下，不知道該如何是好；說到激動處，王先生還忍不住泛淚，「我想要的只是一個安全、可以遮風避雨的家！」

6月4日 00:47

讀者迴響

熱門新聞

公務員夫妻租屋18年　沒買房全..

MLD進駐微風南山失利？3餐廳..

端午改運大公開！財水擺3方位　..

好市多居家神器！她回購推感應燈

買到海砂屋　水電工淚：不敢讓孩..

台北工作領10萬　1萬租房都是..

雅房1萬4元徵室友　網：當盤子..

600億家族爭產　台灣首豪宅完..

家沒人！地基主追劇…自播影片　

女友人尋短「豪宅變凶宅」　無辜..

ETtoday房產雲

最新新聞更多

921後重啟生機　仲介深入南投..

延平北路推案王好威　在地客一次..

潤泰創新挑戰江翠最高價　市場預..

1戶3.6億　忠孝東路都更老屋..

200萬買到海砂屋　1招開蓋瞧..

女友人尋短「豪宅變凶宅」　無辜..

臥室風水「冷色母湯」　招桃花2..

網紅黃小玫新作暖唱「真不愧是你..

台商愛「碧波白」萬噸鋼骨景觀宅

突破首購檔次！根津苑師法負建築

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366