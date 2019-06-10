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陽台有蜂巢！一看「4cm巨蜂」停工具間…屋主秒求助　網曝身分：牠很溫馴

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▲▼ 。（圖／翻攝自Mobile01）

▲原PO在陽台發現有蜂築巢。（圖／翻攝自Mobile01）

網搜小組／綜合報導

在家裡看到有蜂築巢時，該怎麼辦呢？一名網友貼出2張照片，表示這兩天他在陽台工具間發現有蜜蜂築巢，本來想說蜂好像有越來越少的跡象、不捨破壞蜂巢，但又怕這種蜂具有攻擊性會叮到小孩，忍不住上網求助。看到照片後，網友馬上解答蜂種「牠們很溫馴，不碰牠不會攻擊人」，也貼出建議作法。

這位網友在《Mobile01》貼文，文中表示，「這兩天發現蜜蜂在我陽台工具間築巢」並PO出2張照片，想問有沒有人知道這種是什麼蜜蜂、有沒有攻擊性。原PO也說，他本來想說蜜蜂越來越少，捨不得破壞蜂巢，「但又怕有攻擊性叮到小朋友，有建議嗎？」

仔細看看照片，該蜂種體型有點大隻，就有人擔心是虎頭蜂，「這種不知道是不是虎頭蜂」、「如果是虎頭蜂會很可怕，建議請專業的人員來處理比較好」、「這個不像是蜜蜂，請動保處來處理一下比較好」、「牠不是蜜蜂，牠好似黑尾虎頭蜂」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Mobile01）

▲光從照片就感覺得出蜂的體型不小。（圖／翻攝自Mobile01）

有經驗的網友看到照片後留言解答，「這是棕長腳蜂，很溫馴，不碰牠不會攻擊人」、「棕長腳蜂，體型大，看起來恐怖，但對人危害低，即使人在巢邊觀望，也不主動攻擊人」、「這種不是虎頭蜂，也不會主動攻擊人，秋天過了就搬走，之後蜂窩可摘下來當紀念品，每年都有來我家作窩」、「這不是虎頭蜂，天冷就搬家了啦！莫驚慌，每次發現築巢時我都中彩卷（小獎）」。

網友透露，棕長腳蜂體長約2～4公分，個性算溫和，不太主動攻擊人，除非被用手抓，不然在牠們的窩下晃來晃去都還好，「不太毒，但叮到還是會很痛很痛」；另外，棕長腳蜂吃肉、不會產蜂蜜，「會覓食昆蟲，幫人類除蟲害，為益蟲一種」；巢中幼蜂破蛹後就會飛走，留一個空巢，「可以教小朋友觀察這種蜂與巢，但不要用手揮舞，剛好飛到頭上，蹲下就好」。

雖然棕長腳蜂不會攻擊人，但有人還是認為「蜜蜂與住宅太近這是不OK的，不管攻擊性高或低，都該把蜂巢移除遠離住宅區，對蜜蜂與人類都是好事」、「您是有福氣的人啊！買在動物願意結巢的好居所，我之前陽台上方，也有3隻大黃蜂來此欲結巢。我是很高興啦！但顧慮家人的安全，我還是用噴效趕走牠們」。

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▲棕長腳蜂在原PO家的陽台工具間築巢。（圖／翻攝自Mobile01）

網友也紛紛建議原PO，「打1999請人處理，現在消防隊不太會受理這種案子」、「台北市的打1999大概30分鐘內會出現，其他縣市的可能會等很多天，之前新北市的朋友等了2個多禮拜才來，因為案件量太多，所以早就另外找人拜託消防隊先弄好了」。

如果是想自己動手的話，其他人表示，「先用殺蟲劑在周圍噴灑，等蜜蜂散去再將蜂巢拆除，雖然蜜蜂還會在周圍盤旋，但不久就會另覓他處了」、「若要自己弄最好買油性的殺蟲劑來噴，比較黏、成功率較高、翅膀會飛不動；買水性的若碰到蜂數量多的，一定會有成功飛出來的，就比較危險」、「小的巢，可以用支木棍把它撥下來；大一點的可以先噴一些殺蟲劑，牠會飛走，你趁牠飛走時，用支木棍把巢撥下來；那種木棍無法把巢撥下來的，我是用水管噴水把它噴下來」。

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關鍵字：蜜蜂築巢陽台棕長腳蜂

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