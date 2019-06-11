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入住第一天「水龍頭噁霉斑」爆雞皮　女嚇退租…房東秒漲價招租

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▲▼入住第一天「水龍頭噁霉斑」爆雞皮　女嚇退租…房東秒漲價招租（圖／591租屋網、dcard）

▲廁所實況與原PO的照片有落差！（圖／翻攝自591租屋網）

網搜小組／綜合報導

花錢租屋千萬要睜大眼！一名女網友發現前房東突然漲價，且屋內的狀況與租屋網的照片有落差，當時她才入住第一天，就發現水龍頭有噁心霉斑，因此奉勸「如果你／妳要住在這裡真的要慎選！」

這位女網友在中部租套房，最近退租後，瀏覽租屋網時發現房東漲價了，從5200元直接漲成5500元。仔細看網站圖片，房間位在1樓且乾淨明亮，不過打開門就是車庫，而房東強調「鬧中取靜、吉屋、周圍採買方便。」

但原PO在《Dcard》忍不住抱怨，搬進去第一天就發現水龍頭出現噁心的黑白霉斑，連固定玻璃的金屬架也出現一樣狀況，更傻眼的是地板垃圾一堆，根本沒清掃乾淨，讓原PO相當傻眼。

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▲▼入住第一天「水龍頭噁霉斑」爆雞皮　女嚇退租…房東秒漲價招租（圖／591租屋網、dcard）

▲▼入住第一天「水龍頭噁霉斑」爆雞皮　女嚇退租…房東秒漲價招租（圖／591租屋網、dcard）

▲水龍頭外觀很嚇人！（圖／翻攝自Dcard）

另外，原PO也善意提醒，「住這裡真的要很小心環境」，住在隔壁的阿嬤疑似身體有出狀況，「我曾經晚上10點多回來就被她嚇到」。文章貼出後，掀起網友朝聖，紛紛表示「一樓本來就容易發霉，我之前住逢甲的一樓，真皮的包包放在房間都發霉，更不用說廁所了」、「我覺得價錢還可以欸，不過要給你住之前，房東應該要先整理乾淨」、「剛搬進去第一天環境就這樣，難道原po去看房的時候是很乾淨的？然後搬進去才這樣嗎」。

▲▼入住第一天「水龍頭噁霉斑」爆雞皮　女嚇退租…房東秒漲價招租（圖／591租屋網、dcard）

▲入住首日，地上卻一推垃圾！（圖／翻攝自Dcard）

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關鍵字：租屋套房水龍頭退出租金

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