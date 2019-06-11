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搬家完「立馬開箱買食物」！掌握7秘訣　陌生新房升級舒適窩

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▲▼客廳,沙發,椅子,（圖／pixabay）

▲搬新家難免覺得陌生，7大祕訣快速熟悉。（圖／pixabay）

記者錢玉紘／綜合報導

搬新家雖然讓人興奮，但難免會有讓人不知所措，而且難以適應新環境的時候。美國的租屋資訊網站《zumper》就整理了幾項祕訣，教大家快速把原本陌生的新家，變成舒適的個人小空間，不管對租屋族或是買房族來說都超實用。

立馬整理打包的行李

家中若是有許多封起來，或是裝在箱子裡的物品，難免少了舒適和溫馨的感覺吧！《zumper》就建議，應該要立刻整理這些行李，不要讓它們一直堆積在角落，時間一拖下去，很可能會變成臨時置物櫃，最後整個被淹沒，當你越快整理完這些雜物，就越能營造出習慣的環境，打造居家感。

保持規律與整齊

當你拆開所有的家當之後，勢必會進入一個混亂期，讓你想直接把所有東西亂塞，但是建議還是要保持耐性，有條有理地整理，並且留心自己把東西在哪裡，以免日後找不到，也可以花一點時間設計收納空間。

▲▼收納,廚房,餐具。（圖／pixabay）

到雜貨店買食物

也許剛搬完家會覺得精疲力盡，這時可以到雜貨店或超市買一些基本需要的食物，讓新家更有「居家感」，也可以直接煮一餐，盡量不要一開始就狂買外食，這樣容易落入不停吃外食的巡迴，反而失去了家的味道。

升級裝潢

若是租房子的話，可能無法在牆壁上敲釘子或是大規模改動格局，但是可以藉由一些簡單便宜的方式，例如增添不通家飾品、稍微調整家具位置等，可以讓整個房子的感覺大幅升等。

創造一個快樂角落

可以在公寓或房間內選一個順眼的地方，打造成具備功能性和療癒性，舒適又放鬆的空間，可以是房間做瑜珈的角落、舒適的閱讀空間或是可以慵懶追劇的沙發一角，讓人更想天天回家。

▲▼房間,床,睡覺,休息,開房間。（圖／pixabay）

▲打造一個舒適角落，天天都想回家窩。（圖／pixabay）

規劃例行路線

搬到新環境之後，除了屋內要適應之外，周邊的生活圈也變成全新的，甚至是搬到一個新城市，可以多花時間探索一下附近的社區，建立每天的例行路線，例如去哪邊運動、哪邊採賣日用品、哪邊買咖啡或是哪邊吃飯，讓自己更融入這個生活圈。

大肆慶祝一番

從找房、租屋、簽約到搬家，這整個過程都是一件很累人的事，終於安頓下來之後，也不要忘記犒賞自己一番，懷著好心情享受新生活、新環境以及新開始，自己在家喝杯酒慶祝，或是邀請朋友來場喬遷趴熱鬧一番，都是很不錯的選擇。

關鍵字：搬家租屋新房

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