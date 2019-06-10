營收王興富發：5年蓋30棟商辦、持續經營首購市場

▲興富發股東會。（圖／記者詹宜軒攝）

詹宜軒／台北報導

營收創下歷史新高，新推案量今年更預計接近600億元！興富發2018年合併營收為442.05億元，創下歷史新高，針對公司今年營運方針，董事長鄭志隆在會中表示：「積極提升公司推案市佔率，並啟動如飯店、商場等多元發展計畫，以創造股東獲利。」同時，鄭志隆也表示，商辦、首購住宅，依然會是推案主力，新推案量估計近600億元。

興富發今舉辦股東會，該公司2018年合併營收為442.05億元，創下歷史新高，稅後淨利68.6億元、EPS（稅後純益）6.01元，則是2016年以來最高點。股東會後並通過發放現金股利3.5元。而興富發今日股東會，亦通過修正公司章程，針對盈餘分派或虧損撥補，得於每季終了後進行。據了解，最快今年第4季，興富發「股利季季發」就可施行。

鄭志隆指出，為創造股東獲利，將更積極提升公司市場市佔率，「我們是全國購地王，不只是購地，還有將近40年的營造技術，也是未來大量推案時的最佳後盾。」鄭志隆說，從營造本業之外，陸續新的營業項目，如商場、飯店及餐飲事業也將誕生，如端午節前，進入試營運的高雄「悅誠廣場」，連假期間，就創造10多萬人流。另外，飯店與凱悅、萬豪的合作，已經正式簽約完成，最快2020年，台南與喜達屋集團合作的ALOFT品牌飯店就會開幕。「5年要有30棟、只租不售的商辦，結合複合商場、或是結合飯店，是一大目標。」鄭志隆強調。

今年興富發集團推案，包括北區新莊「捷仕堡」、桃園龜山「華悅城」、台中烏日高鐵「夢幻誠」、南屯區豐功段、西屯區惠安段商辦大樓，台南市安平區漁光案、高雄三民區「美樹大悅」、三民區大港段、左營區福山商辦大樓、苓雅區CBD時代廣場商辦大樓、及前金區博孝段「愛情河左岸」等，新推案量總銷將近600億元，較往年也略微成長。

鄭志隆說：「首購產品將還是市場大宗，近期雖開始有選舉因素干擾，加上其他環境變化，致使案場來人量減少，但此時出門看房的人，反而是更精準的客戶。因此對於後市，並不擔心。」