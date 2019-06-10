臨危受命2年　冠德第二代董座：讓利拚出交易量

▲冠德建設今天股東會議。（圖／記者黃靖惠攝）



記者黃靖惠／綜合報導

「今年進場好時機」冠德建設董事長馬志綱今在股東會後表示，「第1季營收創佳績，是整體大體環境好，大家對市場更有信心」，不過下半年有諸多不確定因素，包括中美貿易戰、選舉等要注意，目前房地場需求是穩定，且大部分開發商趨於務實，以去化線上案子為主，因而案量未過度爆量，市場穩定，是一個很好進場的時機。

冠德建設（2520）今天股東會議認列，去年歸屬母公司業主稅後淨利為5.07億元，較去年度增加46.53％，每股稅後盈餘由0.70元提高至1.03元。

冠德建設、營造及百貨3大項主要業務已呈現觸底反彈、持續增長走勢，據營業報告書指出，營收5成因「冠德大境－美境」與「冠德大境－麗境」完工交屋入帳，再包括承攬外部客戶工程等營收，合併營業額收入由2017年的99.33億元，2018年成長45.33％、至144.36億元，創歷年新高。

會後馬志綱受訪時表示，「今年第1季營收創佳績，是整體大體環境好，大家對市場更有信心」，不過今年下半年有諸多不確定因素，包括中美貿易戰、選舉等要注意。

他表示，目前房地場需求是穩定，且大部分開發商趨於務實，以去化線上案子為主，因而案量未過度爆量，市場穩定，是一個很好進場的時機。

▼冠德建設董事長馬志綱（圖左）、總經理洪錦欽（圖右）今天股東會議後受訪。（圖／記者黃靖惠攝）



至於價格部分，冠德建設總經理洪錦欽表示，房地產價跌循環週期已經蠻久了，從最近搶地效應、利率低檔維持，加上台商資金回流，都會助長去化速度快，去年大坪數產品銷售些微衰退，只要開發商些微讓利，交易量就出來，而各個區域讓利幅度5～10％不等。

冠德建設業務部副總經理張勝安表示，今年下半年重點擺在桃園青埔「機場捷運A19站」，規劃坪數18～42坪，單坪均價35～42萬元，總銷金額70億元。以往大坪數產品今年換屋族出籠後銷售狀況不錯，比如新莊、板橋江翠地段只要稍有讓利交易量立刻出來，但隨著價格一上揚、交易量立刻下滑。

之後冠德建設新落成、新建或預售中個案，包括「冠德信義B」、「冠德信義C」、「冠德信義F」、「冠德蝴水映」、「冠德微山丘」、「冠德羅斯福」、「冠德創新殿」、「冠德市鎮廳」、「冠德晴天」、「敦北地上權」、「機場捷運A19」、「台中捷運G8」、「中原B」、「中原D2」等10多個案，可銷售戶數合計1400戶。

