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單車男靠紙筆往來　助聾啞人士圓買房夢

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▲▼信義房屋台南永康店主任郭建緯。（圖／信義房屋提供）

▲信義房屋台南永康店主任郭建緯。（圖／信義房屋提供）

房產中心／綜合報導

將喜愛的單車運動、跟房仲工作相互結合，甚至幫忙聾啞人士買賣房屋。號稱「信義破風手」的信義房屋台南永康店主任郭建緯說：「騎單車經營社區好處多，不只健身，機動性高，更減少空氣汙染、及對許多寧靜社區的噪音污染。」也因為這份熱情，郭建緯更曾以優秀業績，拿下全區TOP 1、以及龍虎榜。

任職於信義房屋之前，郭建緯當過影印機業務、保險業務，每天都產出數以千計的紙張以及油墨，因此決定從自己做起，靠單車通勤，不只運動強身，更減少對地球的汙染。郭建緯表示，其實以台南的區域特性來說，騎單車找物件做社區經營，反而是最方便快速的，「我曾經在一天之內，騎約50公里拜訪客戶，來回時間卻比其他騎機車的同事還要短，讓同事們都開始考慮要以單車代步了。」

就在某一次騎單車回到分店的時候，郭建緯看到同事在與一位男性客戶比手畫腳，好奇詢問之下，才知道他是一位聾啞人士，已經被許多其他同業拒絕，最後找到信義房屋台南永康店，同事接洽後，郭建緯立即要求為這位客戶服務。

「因為這位客戶，完全無法辨別聲音以及唇語，所以大小細節一定要用書寫方式呈現，這過程中，我寫了一整本的訪談筆記，幾乎可以出一本房仲教戰手冊了。」郭建緯形容，該客戶是南科作業員，母親住在台南鄉間，常常需要到奇美醫院就診，有感母親舟車勞頓，甚為不便，希望找到永康區附近的小套房，與母親同住，就近照顧。

郭建緯說：「公司的理念，就是以人為本，幫客戶完成家業夢想，自己的方便或業績，是最後考量。」郭建緯一如既往利用單車，不厭其煩的帶客戶看房，也做了非常多的紙本分析，給這位客戶，最後終於成交。客戶平常就喜歡攝影，利用相片記錄他先天上的不足，成交那天，客戶還送了一張他與郭建緯的合照，照片後面寫著：「沒有你的努力，我的夢想就無法成真，謝謝你！」讓郭建緯十分感動。

曾經拿下全區TOP 1以及龍虎榜的郭建緯說，每次成交累積業績或拿到獎金固然開心，但是客戶用最真誠的眼神道謝時，是他以前做任何工作，都沒有得到的成就感，也正是他熱在工作的原動力，「我會一直騎單車，到地球不再暖化為止，也會一直為想要成就家業夢想的人服務，直到他們都圓夢為止！」

關鍵字：信義房屋永康單車聾啞房仲

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