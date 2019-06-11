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金聯釋出52戶平價屋　最低單坪3萬元就買得起透天厝

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▲▼金聯推出平價屋，平均比市價便宜5%~15%。（圖／記者吳靜君攝）

▲金聯推出52戶平價屋提供民眾申購登記，平均比市價便宜5%~15%。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

台灣金聯今(11)日公布，6月12日起到7月3日止受理民眾申購登記108年度金聯平價屋，今年共計有52件，有住宅50件，商辦2件，價格平均較一般市價便宜5%到15%，協助民眾輕鬆購屋成家。

連續第9年舉辦且深受外界矚目，台灣金聯資產管理公司「108年度金聯平價屋」活動，將從6月12日起至7月3日止受理民眾申購登記，今年全台有52戶超值平價屋限量釋出，以最超值優惠的價格，協助民眾輕鬆購屋圓夢成家。

釋出精華區　86%的物件集中在六都

台灣金聯表示，今年平價屋具有六大特色：一、有所有物件都是該公司嚴格篩選、件件好屋；二、大台北地區物件約占三成、符合市場需求且價格平實經得起比較；三、賀新屋成交、大紅包抽獎；四、平時約看、假日專人駐點，定時服務；五、首度啟用線上360度看屋服務；六、首度開放網站填寫申購資料，節省現場等候時間。金聯表示，這次選屋多集中在精華區，52戶內有45戶在六都，且有許多物件還十分靠近捷運站，雙北有16戶。

不過，金聯CP值最高的房屋，是位在新店市新店路鄰近碧潭捷運站，總坪數為42.86坪，總價值1758萬元，含車位。

雲林平價屋　單價最低3萬元起

金聯代理董事長郭文進表示，雖然各項調查都顯示房地產市場已經出現復甦，不過今年所有平價屋售價都是以去年的標準訂價，並未調漲，因此有購屋需求民眾，一定要把握今年的機會，不然以目前案源有限的情況下，平價屋案件量愈來愈少。

郭文進強調，今年推出的52戶超值平價屋，以雙北、桃園、高雄為主，其中台北市有6戶，平均每戶售價約1,650萬元，新北市有10戶，平均每戶售價約1,132萬元，其餘縣市共36戶，平均每戶售價約419萬，今年最低價的物件則在雲林林內鄉大同路的透天厝，只要146萬，平均每坪只要3萬元，價格十分吸引人。

關鍵字：台灣金聯平價屋房市比市價便宜3萬元買屋住宅

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