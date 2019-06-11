蟻居不一定省錢　大安區3坪雅房租金竟要1.8萬　

▲大安區蟻居房。（圖／翻攝自591房屋交易網）

記者詹宜軒／台北報導

一個比車位還小、3坪的空間，你願意花多少錢租它？根據網路平台業者統計，近3年台北市3坪以下的「蟻居房」待租量，有逐年增加的趨勢，目前網路待租量約147間，較2017年成長35%，且這類超小坪數的「蟻居房」，佔北市套雅房待租量比率，也從2017年的2.2%，攀升到目前的3%以上。業者透露，「這樣的『蟻居房』，也不見得便宜，市面上甚至有3坪月租1.8萬元的物件出現。」

《屋比房屋比價平台》指出，台北市租屋市場，有「蟻居化」的趨勢，近3年台北市3坪以下的「蟻居房」待租量，逐年增加，目前該類型物件待租量，就高達147間，較2017年增幅35%，且這類超小坪數的「蟻居房」，佔北市套雅房網路租屋市場比率，也從2017年的2.2%、攀升到目前的3%以上。

屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴指出，「蟻居房」雖因應經濟弱勢族群而誕生，但現在不只一般套雅房漲租，連「蟻居房」也跟著漲，「近3年，3坪以下的套雅房出租物件，每月平均租金就漲約8%，還高於一般套雅房3.9%的漲幅。」甚至，近期還在台北市出現1間「蟻居房」，每月租金高達1.8萬元的待租案例。

自《591房屋交易網》上搜尋到該案例，位於信義路四段，3坪空間月租1.8萬元，有雙人上下舖、或是單人間的選項，裝潢現代化，且看似十分簡單乾淨、通風採光俱佳，只是，擺放一張單人床、一張電腦桌之後，就已無私人活動空間。

屋比房屋比價創辦人葉國華表示，低薪、高房價、高租金是「蟻居房」產生的主要原因，「全台租金指數，已連53個月上揚，也難怪社會新鮮人租屋壓力大如山。」葉國華指出，承租「蟻居房」，雖能節省房租，卻大幅降低居住品質，「該類型物件，通常採光、通風以及隔音狀況都較差。消防系統、逃生動線也難符合標準。『蟻居房』大量出現，更值得政府機關加以重視。」