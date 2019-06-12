范冰冰到訪西門町酒吧　驚傳將法拍　底價逾9000萬

▲范冰冰曾在西門町參與《我不是潘金蓮》金馬獎入圍最佳影片紅毯之夜。（圖／記者張一中攝）

記者詹宜軒／台北報導

中國藝人范冰冰曾到訪過的西門町知名酒吧，驚傳遭到法拍。根據司法院公告，位於萬華區武昌街二段的5層樓建物，將在本月21日二拍，底價9380萬元。據查，該建物1樓目前出租給「酒肆西門」啤酒吧業者經營中，租期至今年10月，基於法拍不破租賃，即便建物順利拍脫，廣受年輕人喜愛的酒吧，也不致因為房東換人，而需停業。

根據司法院公告，位於萬華區武昌街二段的5層樓建物，將在本月21日進行二拍，底價9380萬元，總面積約81.36坪，拆算每坪單價約115萬元。該案債務人為藍姓自然人，法拍公告內陳述，1樓租賃予第三人開設餐廳，租期至今年10月10日，2~5樓則有第三人占用使用中，因此全案設定不點交。

▲酒肆西門外觀照。（圖／翻攝自酒肆西門臉書專頁）

寬頻房訊發言人徐華辰表示，該建物近樂聲戲院，屬西門町商業活動活躍的區塊之一，依照1樓店面價值來看，物件有機會在3拍之後拍脫，「另外，該區塊同類型老舊透天厝多，著眼於都更效益，也不排除成為開發商標的。」

而據地址查詢該建物1樓經營的業者為「酒肆西門」啤酒吧，因曾吸引范冰冰、張艾嘉等藝人到訪，十分受到年輕人歡迎。基於法拍不破租賃的原則，若建物順利拍脫，該店並不會因為房東轉換，而需停業。