五股里長打造「眷村文史館」！千件懷舊老物展出　如穿梭時光走廊

▲「眷村文史館」由新北市五股區貿商里長蕭明霞打造。（圖／翻攝自新北市政府網站，下同。）

房產中心／綜合報導

社區營造也可以很有歷史感，透過懷舊老物凝聚彼此的共同記憶！新北市五股區貿商里長蕭明霞打造「眷村文史館」，利用閒置空間珍藏眷村文物，數量高達上千件，全來自里內200多位陸、海、空軍老戰士的捐贈，從軍裝、功勳章、軍眷證等軍涯榮耀，陳列許多早年的手提皮箱、滑門電視、家俱及物品，還有30年代的旗袍等舊物都是館藏亮點。

走進貿商活動中心2樓的「眷村文史館」，蕭明霞細數牆上展示的軍服、旗袍、畫作，展示櫃內的勳章、獎狀、煙器、杯具、軍用醫藥箱等文物，分別是由哪一位老戰士、老奶奶捐贈，如數家珍，這些都是蕭明霞在居家訪視時，主動爭取收藏被棄置的舊物，獲得長者們熱烈響應，就連民國64年報導蔣公逝世的報紙、軍刊也陳列在報架上，期盼舊物不被遺忘，光陰的故事持續傳世。

▲「眷村文史館」週一至週五上午9:00至下午5:00 開放參觀。

蕭明霞表示，貿商社區為軍眷社區，由原貿商、干城、大運、正義、信義、吾莊、泰安等7個眷村組成，民國38年隨國民政府播遷來台，居民以榮民及眷屬佔多數。來自金門的她，丈夫高寧松是將軍，住在貿商里已26年，有感於許多軍眷總是提起，傳統眷村風貌已從竹籬笆變成住宅大樓，家鄉味不再，於是開始集結里內舊照片、舊文物，打造「眷村文史館」，讓里民有一共同回憶的地方。

此外，貿商里辦公處也與社區發展協會合作，每周一、二、三、五辦理老人共餐活動，由志工烹調眷村美味。每周五上午也安排繪畫課，由專業師資授課。91歲的退休上校劉阿公說，他每天都來「眷村文史館」逛逛，回味當年的點點滴滴，有空也會來上繪畫課，跟同袍話家常，生活一點都不會無聊。

▲「眷村文史館」利用閒置空間珍藏眷村文物，數量高達上千件。

蕭明霞提醒，「眷村文史館」週一至週五上午9:00至下午5:00 開放參觀，周六周日採預約制，可向貿商里辦公處預約，現場並有多位志工導覽，還有物件提供的阿公阿嬤也常會幫忙講解，讓描述故事更有真實感。

民政局地方行政科長陳炳仲表示，蕭明霞里長是貿商里的新任里長，過去在社區發展協會服務12年，現在將豐富經驗延續至里政上，不僅關懷長者頗獲好評，也帶領志工利用資收舊物美化家園、整治髒亂點，讓貿商里煥然一新，充滿生氣活力。