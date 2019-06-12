高銀主席潘蘇通：對香港地產市場「信心百倍」

▲香港中環區。（圖／記者彭懷玉攝，示意圖。）

財經中心／綜合報導



針對高銀金融因應社會與經濟環境放棄啟德商業地皮發展，董事會意見分歧一事，主席潘蘇通11日在電話會議中表示，雖然經濟不明朗與社會矛盾可能會對市場造成短暫影響，但相信長遠不會讓本港地產市場急速轉壞。他還強調此次屬個別事件，未來不會停止投資，對香港地產市場「信心百倍」。

綜合媒體報導，潘蘇通還說，集團早前在鄰近投得住宅地皮，原先打算協同發展，但礙於《上市條例》，未能將項目轉為自己私人持有，因此當高銀將地皮交還政府後，會積極重新投回地皮，但成本可能會較之前得標時高。

同時潘蘇通也否認，公司是因為融資問題而棄標，若地皮再次推出，則可能以個人名義競投。但獨立非執行董事石禮謙則指出，市場環境可能會有急速變化，社會矛盾或許會帶來影響，公司在本港地產業務已經投資500億元，需要從風險角度考慮是否再投資在有關項目。

追溯高銀早前的公告內容，應獨立非執行董事石禮謙要求召開緊急董事會會議，連同石禮謙在內，共有6名董事認為，近期發生的社會矛盾與經濟不穩定，可能對香港商業地產市場增長，產生負面影響，提出暫停向啟德4C區4號商業、酒店用地提供財務資助，2500萬元將被政府沒收。