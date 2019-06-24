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柏林房租10年翻倍漲！市府批准「租金凍漲5年」拚明年初正式立法

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▲▼ 德國柏林街景。（圖／路透）

▲ 房租凍漲措施由中間偏左執政聯盟政黨社會民主黨（SPD）等政黨提出。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

德國柏林過去10年的房租飆漲一倍，光是今年第一季就漲了7%。為了避免租金成本上揚，市政府18日批准「未來5年凍漲房租」的措施，預計2020年1月正式立法，適用於柏林市至少140萬戶房屋，但社會住宅及新建案並不在此限。

綜合Euronews、BBC等外媒報導，柏林租屋人口高達85%，且過去10年有多達4萬人移居於此，使得平均租金逐年攀升，自每平方米5.6歐元漲至11歐元。舉例來說，一戶附帶家具的公寓平均月租約1100歐元（約新台幣3.9萬元）。

根據BBC駐柏林記者希爾（Jenny Hill）的觀察，柏林已經無法為快速增長的人口提供負擔得起的住房，租屋族甚至會為了找房子願意免費替房東提供攝影服務或是烘烤麵包。

凍漲房租的措施預計2020年1月正式立法，一旦通過，將會自6月18日起追溯實施，以防止屋主在此期間大舉提高租金。

▲▼ 德國主要都市房租飆漲，民眾怨聲載道。圖為柏林民眾去年4月上街抗議。（圖／路透）

▲ 德國柏林民眾去年4月上街抗議。（圖／路透）

事實上，德國其他城市也有房租飆升的狀況，根據社民黨的說法，黨內未來會在其他城市推動類似方案。只不過，如此作法與德國總理梅克爾（Chancellor Merkel）的理念不同，她認為，建造新房子才是最好的解決方案。

「我不確定這是否能真正解決問題，但這至少是個好跡象」，反對房租上漲的莫里茲比爾（Moritz Biel）表示，這中間牽涉的層面很廣，也有很多問題，但至少此一現象已經受到正視，更多新住房、實惠可負擔的住屋價格都是人民需要的，「租房、買屋不僅是為了投資，也是為了住在這裡的每一個人。」

關鍵字：租屋租金凍漲柏林

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